Menteri Amran Laporkan Pemulihan Harga TBS dan Kesiapan Hadapi Musim Kering

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sekitar 70 persen harga TBS telah normal, 30 persen masih disesuaikan. Pemerintah akan menindak 170-180 perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS. Selain itu, stok beras nasional capai rekor 5,3 juta ton dan MBG diprediksi gerakkan ratusan triliun rupiah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan penjelasan terkait kondisi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit saat ini. Menurutnya, harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan telah kembali normal sekitar 70 persen, sementara 30 persen lainnya masih dalam proses penyesuaian.

Amran menyebut ada sekitar 170 hingga 180 perusahaan dari total 274 yang belum menyesuaikan harga TBS sesuai dengan kondisi pasar. Dirinya akan menindak perusahaan-perusahaan tersebut agar segera menyesuaikan harga. Amran juga mengungkapkan antisipasi terhadap musim kering di bulan Juli, Agustus, dan September dengan memperbaiki irigasi, menyediakan bibit tahan kekeringan, serta memasang pompa irigasi di lapangan.

Dalam konteks ketahanan pangan, Amran menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan, menjadi level tertinggi sejak Indonesia merdeka. Cadangan beras pemerintah telah mencapai 5 juta ton, menjamin pasokan pangan aman hingga 11 bulan ke depan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim memiliki peran penting sebagai penyerap hasil produksi 165 juta petani serta berpotensi menciptakan perputaran ratusan triliun rupiah, menggerakkan ekonomi desa dari hulu hingga hilir.

Amran juga menuturkan tentang arahan Presiden Prabowo untuk percepatan swasembada pangan dalam waktu satu tahun, sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Ia menekankan bahwa kepemimpinan transformatif pertanian menjadi fondasi utama untuk menjaga kedaulatan pangan dan mendorong lompatan ekonomi nasional melalui reformasi sistem dan hilirisasi komoditas. Selain itu, Kementan akan mengusut tuntas dugaan oknum yang mencatut namanya untuk janji proyek fiktif. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan sawah rusak di Pidie Jaya, Aceh, agar produksi padi kembali optimal.

Secara keseluruhan, ketahanan pangan dianggap sebagai kunci utama ketahanan negara dan prioritas pemerintahan saat ini





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Harga TBS Andi Amran Sulaiman Stok Beras Program Makan Bergizi Gratis Ketahanan Pangan

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