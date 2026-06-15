Menteri Agama Serukan Bahasa Santun dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Makassar

Nasaruddin Umar mengimbau mahasiswa dan elemen masyarakat yang menggelar aksi di Makassar untuk menggunakan bahasa yang santun, mencontoh cara nabi Musa berbicara kepada Firaun, serta menekankan pentingnya akhlak mulia dalam menyampaikan gagasan demi terciptanya solusi win‑win.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di Makassar menarik perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menteri menegaskan pentingnya menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun, serupa cara Nabi Musa berhadapan dengan Firaun.

Ia menyampaikan bahwa sebagai pemimpin agama, tugasnya mengingatkan umat untuk menjunjung tinggi akhlak dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk ketika mengemukakan kritik atau gagasan. Menurut Nasaruddin, tujuan suatu aksi tidak akan tercapai bila metode yang dipakai kurang baik, karena hal tersebut dapat berujung pada hasil yang kontraproduktif.

Dalam penyampaiannya kepada wartawan di Hotel Claro Makassar, ia mencontohkan sikap para nabi Harun dan Musa yang menyampaikan peringatan kepada raja Firaun dengan bahasa yang lemah lembut namun tegas, sehingga bahkan sosok sekuat Firaun pun layak diperlakukan dengan kesopanan. Ia menekankan bahwa penerapan akhlak mulia dalam dialog publik dapat menciptakan solusi menang‑menang, alih‑alih menimbulkan kerugian bersama.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polri Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Didik Supranoto, melaporkan adanya dua belas titik aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di berbagai lokasi kota Makassar, termasuk di flyover dan area strategis lainnya. Setiap titik mengangkat isu-isu yang berbeda, mulai dari kebijakan pemerintah hingga masalah sosial lokal. Didik mengimbau seluruh peserta untuk mematuhi peraturan keamanan serta menjaga ketertiban, sehingga demonstrasi dapat berlangsung aman dan damai.

Ia menegaskan bahwa aparat keamanan siap menanggapi dinamika situasi dengan cara yang proporsional, tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Pernyataan Nasaruddin Umar tidak hanya terbatas pada etika berkomunikasi, melainkan juga mencakup ajakan kepada ormas Islam untuk menyebarkan optimisme dan memperkuat persatuan umat. Dalam beberapa kesempatan publik, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa yang damai dan berkeadilan.

Menteri juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama dalam menenangkan umat pasca aksi perusakan, serta menekankan perlunya solidaritas sosial, terutama menjelang hari raya Idul Adha 2026 yang jatuh pada 27 Mei. Dalam konteks ini, ia mengingatkan umat agar memperbanyak puasa sunnah dan melaksanakan kurban secara khusyuk, dengan prosedur penyembelihan yang transparan di Masjid Istiqlal pada tanggal 28 Mei. Dengan menekankan nilai-nilai kebersamaan, Nasaruddin berharap dinamika unjuk rasa dapat menjadi momentum untuk memperkuat kohesi sosial, bukan memecah belah bangsa





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Unjuk Rasa Bahasa Santun Akhlak Mahasiswa Polisi

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