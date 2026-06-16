Menteri Agama Nasaruddin Umar Dinilai Layak Masuk Bursa Calon Ketua Umum PBNU

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar layak menjadi calon ketua umum PBNU mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Katib Aam. Namun, penentuan tetap ada pada muktamar.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dianggap layak menjadi calon Ketua Umum Permanen Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bursa calon yang menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial yang juga Sekretaris PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul .

Gus Ipul menyebutkan beberapa nama telah appeared dalam diskusi publik terkait calon Ketua Umum PBNU, termasuk Nasaruddin Umar yang pernah menjadi Katib Aam PBNU. Ia mencatat bahwa sejak era Gus Dur, setidaknya dalam 40 tahun terakhir, tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam. 提及 Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqil Siradj, dan Yahya Cholil Staquf pernah menjadi Katib Aam sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, Nasaruddin Umar juga pernah menjabat Katib Aam pada masa kepemimpinan almarhum K.H. Sahal Mahfudh. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa penentuan Ketua Umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Selain itu, Gus Ipul memastikan dirinya tidak akan maju maupun dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. 怎么





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