Mentan Sebut Harga TBS Sawit Stabil Berkat Intervensi Pemerintah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan harga tandan buah segar (TBS) sawit mulai stabil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Sekitar 70-80% perusahaan telah menyesuaikan harga, dan pemerintah akan menindak 274 perusahaan yang belum patuh.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kabar baik bagi petani sawit di Indonesia. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026), ia mengungkapkan bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit mulai stabil setelah pemerintah melakukan intervensi cepat.

Sebelumnya, harga TBS sempat mengalami penurunan drastis yang meresahkan para petani. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 70 hingga 80 persen perusahaan kelapa sawit telah kembali menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian, asosiasi perusahaan, petani, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan Polri. Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus memantau perkembangan harga di lapangan.

Langkah cepat pemerintah ini dipicu oleh keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian langsung saat Amran masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Setibanya di Indonesia, Kementerian Pertanian langsung melakukan analisis mendalam dan menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasilnya, ditemukan adanya anomali antara harga TBS yang turun di dalam negeri dengan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia yang justru mengalami kenaikan. Penguatan nilai tukar dolar AS seharusnya juga mendukung harga TBS, namun kenyataannya berbeda.

Amran menyebut ada sekitar 274 perusahaan yang diduga belum menaikkan harga pembelian TBS sesuai ketentuan. Pemerintah telah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut dan juga melaporkan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pemerintah berkomitmen melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya dari komoditas ini. Amran optimistis bahwa harga TBS akan terus membaik dan stabil, sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga.

Ia juga mengingatkan bahwa harga TBS mengacu pada peraturan gubernur masing-masing daerah, sehingga besaran harga bisa berbeda antarwilayah. Namun, dengan adanya pengawasan ketat dan koordinasi lintas sektor, diharapkan tidak ada lagi pihak yang mempermainkan harga. Melalui langkah tegas ini, pemerintah ingin memastikan bahwa industri kelapa sawit berjalan normal dan petani mendapatkan keadilan. Ke depannya, Kementerian Pertanian akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan untuk mencegah terulangnya penurunan harga yang tidak wajar.

Semua pihak, termasuk perusahaan dan petani, diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku demi keberlanjutan sektor sawit nasional





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Sawit Harga TBS Mentan Petani Intervensi Pemerintah

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