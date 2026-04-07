Mentan Pastikan Stok Pangan Aman untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional aman untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi generasi bangsa secara berkelanjutan. Kementan berkomitmen memperkuat produksi, distribusi, dan stabilitas pasokan pangan, serta mendorong partisipasi petani dan pelaku usaha lokal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan jaminan bahwa ketersediaan pangan nasional dalam kondisi yang aman untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi bangsa secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan saat Menteri Pertanian menerima audiensi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) di Jakarta. Kementan menegaskan kesiapan penuhnya dalam mendukung program MBG melalui berbagai upaya strategis, mulai dari peningkatan produksi, optimalisasi distribusi, hingga menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. \Mentan Amran Sulaiman menjelaskan bahwa program MBG bukan hanya sekadar bantuan pangan, melainkan merupakan langkah strategis pemerintah yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi rakyat. Program ini memiliki potensi besar untuk memberikan multiplier effect yang positif, khususnya pada sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beliau mencontohkan, puluhan juta penerima manfaat MBG akan mendorong peningkatan produksi beras, ayam, telur, dan sayuran secara masif, yang pada gilirannya akan menggairahkan ekonomi di tingkat desa. Dukungan terhadap program ini diperkuat oleh kondisi produksi dan cadangan pangan nasional yang sangat memadai. Cadangan beras nasional saat ini tercatat sekitar 4,5 juta ton lebih, mencapai salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kementan telah menyiapkan langkah-langkah strategis dari hulu ke hilir untuk memastikan kelancaran program MBG. Langkah-langkah tersebut meliputi jaminan ketersediaan bahan baku pangan, penguatan distribusi ke dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia, upaya menjaga stabilitas harga pangan, serta mendorong partisipasi aktif petani dan pelaku usaha lokal. Kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan implementasi program MBG. \Dalam pertemuan tersebut, APPDMBGI melaporkan bahwa asosiasi telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota, dengan jaringan dapur yang terus berkembang. Mentan juga menekankan pentingnya program MBG sebagai solusi konkret untuk menekan angka stunting dan memperkuat fondasi pembangunan SDM nasional. Beliau menekankan bahwa generasi muda yang sehat dan bergizi akan menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Lebih lanjut, Mentan mengingatkan akan pentingnya menjaga keadilan dalam ekosistem usaha, khususnya antara pelaku usaha besar dan kecil. UMKM harus terus dibina dan diperkuat agar dapat merasakan manfaat dari program MBG secara optimal. Kementan optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai sektor, peningkatan produksi pangan, dan cadangan beras nasional yang kuat, program MBG akan berjalan berkelanjutan dan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementan berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak agar program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makan Bergizi Gratis Kementan Andi Amran Sulaiman Ketahanan Pangan UMKM Stunting Ekonomi Desa

United States Latest News, United States Headlines

