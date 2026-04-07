Mentan: Geliat Petani Sawit Meningkat Seiring B50, Ekspor Justru Melonjak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa program B50 mendorong peningkatan semangat petani sawit dan kenaikan ekspor CPO Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian ( Mentan ) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa semangat para petani sawit meningkat seiring dengan dialokasikannya sebagian CPO (Crude Palm Oil) untuk program mandatori Biodiesel 50 ( B50 ) yang akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Mentan Amran menjelaskan bahwa kebijakan B50 memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi mengimpor solar pada tahun ini. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sekitar 5,3 juta ton CPO untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. \Mentan Amran juga menyoroti dampak positif dari kebijakan ini. Awalnya diperkirakan bahwa pengalihan CPO untuk biofuel akan mengurangi volume ekspor, dari sekitar 26 juta ton menjadi 21 juta ton. Namun, situasi geopolitik global yang memanas justru memberikan dampak positif. Kenaikan harga komoditas perkebunan secara global mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Hasilnya, ekspor CPO Indonesia justru mengalami peningkatan signifikan, mencapai sekitar 32 juta ton, atau naik sekitar 6 juta ton dibandingkan sebelum kebijakan B50 diterapkan. Peningkatan ekspor ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia, dengan tambahan devisa sektor pertanian mencapai sekitar Rp160 triliun. Selain itu, kebijakan ini juga berhasil mengurangi impor sekitar Rp41 triliun. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia, menguasai sekitar 60 persen pasar global, dengan ekspor awal sekitar 26 juta ton sebelum dialihkan sebagian untuk kebutuhan energi dalam negeri. Dengan dialokasikannya sekitar 5,3 juta ton CPO menjadi biofuel, Indonesia dapat menghentikan impor solar. Hal ini memberikan keuntungan ganda bagi negara, yaitu penghematan devisa sekaligus mendukung kemandirian energi nasional. Kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi petani sawit karena kenaikan harga CPO global meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, yang merupakan bagian penting dari sektor perkebunan nasional.\Kebijakan B50 menciptakan keuntungan berlapis. Negara diuntungkan dari penghematan impor, petani memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka, dan industri energi domestik menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Kenaikan harga CPO mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas melalui perawatan yang lebih baik pada tanaman sawit mereka. Hal ini berdampak pada peningkatan produksi nasional sekitar 6 juta ton dalam periode tersebut. Peningkatan produksi ini berkontribusi pada kenaikan ekspor yang mencapai sekitar 32 juta ton, menunjukkan bahwa pengalihan CPO untuk biofuel tidak mengurangi kinerja ekspor nasional. Pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, termasuk pasokan energi dan pangan, sebelum menyalurkan kelebihan produksi untuk kebutuhan ekspor global. Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan B50 telah terealisasi sepenuhnya, bukan hanya rencana. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menghentikan impor solar sekaligus meningkatkan ekspor dan produksi secara bersamaan. Ia juga menanggapi pandangan sejumlah pihak yang menyarankan penundaan implementasi B50, dengan menekankan bahwa kemandirian energi sangat penting di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Data produksi dan ekspor menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan domestik sekaligus meningkatkan ekspor, sehingga kekhawatiran terkait pasokan dinilai tidak berdasar. Keberhasilan ini didukung oleh data yang menunjukkan peningkatan ekspor hingga 6 juta ton, jauh melampaui kebutuhan domestik untuk program biofuel yang hanya sekitar 5,3 juta ton





