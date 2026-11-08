Mentan Amran Tindak Pelanggaran Tata Niaga Beras, 13 Tersangka Ditangkap

Mentan Amran memastikan penindakan keras terhadap 13 tersangka pelanggaran beras melibatkan 15 merek, mengancam hukuman pidana dan pencabutan izin.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan penetapan 13 orang sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran tata niaga beras yang melibatkan 15 merek dagang berbeda. Pemerintah menegaskan bahwa penindakan tegas terhadap praktik pengoplosan, manipulasi mutu, hingga penyimpangan harga akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pihak kementerian tidak memberikan toleransi bagi pelaku usaha yang melakukan penyimpangan perdagangan beras, terutama pada komoditas pangan yang mendapatkan dukungan subsidi pemerintah. Praktik tersebut dianggap sangat merugikan konsumen sekaligus mengganggu stabilitas tata niaga dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional yang strategis dan vital.

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Mekanisme Pengoplosan dan Sanksi Pidana

Mentan Amran menyoroti berbagai modus penyimpangan standar mutu, termasuk praktik penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam kasus pengoplosan beras SPHP, pelaku membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemas kembali menggunakan karung berbeda, serta membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti identitas produk.

Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi berat berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar. Pemerintah menegaskan bahwa kedua indikator harga, yaitu HET untuk konsumen dan HPP untuk petani, harus dijaga agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan semena-mena.

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Partisipasi Masyarakat dan Penindakan Hukum

Dalam kurun waktu dua minggu, Kementerian Pertanian menerima 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran yang mencakup berbagai persoalan sektor pertanian. Mentan Amran mengapresiasi kerjasama kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum dalam mengejar pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Pengejaran terhadap pelaku tidak hanya berhenti pada kasus yang telah terungkap, namun akan terus berlanjut untuk memberikan efek jera. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar dan melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan.

Sejarah Pengawasan dan Perluasan Wilayah

Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran beras fortifikasi sejak April 2026 dengan pemeriksaan sampel yang diperluas pada Juli hingga Agustus 2026. Pemeriksaan melibatkan 190 sampel dari 27 nama dagang di 11 provinsi, di mana 25 merek dinyatakan tidak memenuhi kandungan gizi dan mutu.

Temuan tersebut diumumkan pada 15 September 2026, disertai perintah penarikan produk, pencabutan izin, dan pemrosesan hukum. Penyidikan berlanjut pada 21 Oktober 2026 terhadap produsen PT DTA, dan pada 30 Oktober 2026 Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS di Kabupaten Deli Serdang.

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Moratorium Izin dan Langkah Ke Depan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin edar PSAT beras fortifikasi pada awal November 2026 untuk membenahi tata kelola perizinan. Penindakan ini bertujuan memastikan integritas mutu beras dari tahap produksi hingga distribusi dan penjualan akhir di pasar.

Langkah strategis ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas pangan nasional. Semua pihak diharapkan menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku demi keamanan dan ketahanan pangan rakyat banyak.