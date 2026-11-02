Mentan Amran Soroti Anomali Beras Fortifikasi PT UDS dan PT DTA

Mentan Amran menindaklanjuti temuan anomali beras fortifikasi dari PT UDS dan PT DTA. Ninamerek dagang ditelusuri karena klaim gizi dan mutu beras tidak sesuai standar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas terkait temuan pelanggaran terhadap beras fortifikasi. Langkah ini diambil setelah Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Jakarta pada Senin tanggal 26 Oktober 2026. Amran menegaskan bahwa moratorium izin beras fortifikasi dilakukan seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan. Sembilan merek dagang dari dua produsen telah ditelusuri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pernyataan Resmi Mentan Terkait Anomali

Amran menyatakan bahwa dirinya telah mengambil langkah moratorium terhadap produksi beras fortifikasi. Ia menekankan bahwa praktik menipu konsumen ini tidak boleh lagi terjadi di pasar. Dalam keterangannya pada Senin tanggal 2 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa ini adalah bentuk penipuan terhadap masyarakat.

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Menteri Pertanian ini juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak takut terhadap pihak-pihak yang tidak senang atas penindakan tegas. Penindakan ini menyebabkan pasokan beras jenis ini di toko ritel menjadi berkurang secara signifikan. Ia menyatakan setuju jika pelaku anomali beras fortifikasi diberantas secara tuntas.

Amran menegaskan bahwa mafia fortifikasi harus segera diberantas hingga tuntas. Ia telah melapor kepada Kapolri dan menyatakan bahwa perintah langsung berasal dari Presiden Prabowo. Tujuannya adalah menghilangkan mafia pangan dari Bumi Indonesia. Ia juga menyatakan ingin melakukan jihad untuk kemajuan Republik Indonesia.

Temuan Pelanggaran di Sumatera Utara

Satuan Tugas Pangan Polri memastikan kelanjutan penindakan terhadap temuan beras dengan klaim fortifikasi. Pada rilis terbaru di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 30 Oktober 2026, dugaan pelanggaran diungkap. Satgas Pangan Polri bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara dan instansi terkait mengungkap kasus ini.

Polri mengumumkan bahwa produsen beras yang ditindak berinisial PT UDS. Produsen ini memiliki empat merek beras fortifikasi yang ditemukan bermasalah. Keempat merek tersebut adalah PBK, GNB, GNM, dan IMC. Pengungkapan ini bermula dari pengawasan dan pengambilan sampel oleh petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

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Sampel tersebut kemudian diuji di laboratorium untuk memastikan kesesuaian mutu. Uji ini bertujuan untuk memastikan kandungan gizi produk sesuai dengan klaim. Kombes Pol Suhasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan rinciannya. Ia adalah Kepala Satuan Tugas Pangan Polri yang menangani kasus ini.

Suhasto menyatakan bahwa penindakan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dan laboratorium. Hasil laboratorium dibandingkan dengan informasi pada label kemasan produk. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim label dengan hasil analisis fisik. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar hukum untuk penindakan terhadap produsen.

Rincian Temuan Anomali PT UDS

Pada merek beras PBK, ditemukan harga jual hingga Rp 19.300 per kilogram. Tidak ada kelas mutu yang tercantum di label produk tersebut. Kandungan Zinc tidak sesuai dengan standar karena lebih dari 120 persen. Mutu beras juga tidak sesuai karena tidak termasuk kelas mutu premium.

Merek beras GNB memiliki harga jual hingga Rp 19.300 per kilogram. Label produk ini juga tidak mencantumkan kelas mutu beras. Kandungan Zinc tidak sesuai karena terdeteksi lebih dari 120 persen. Mutu beras tidak sesuai karena tidak memenuhi kriteria kelas mutu premium.

Merek beras GNM dijual dengan harga hingga Rp 19.000 per kilogram. Kandungan Zinc pada merek ini tidak sesuai karena melebihi 120 persen. Namun, mutu beras masih sesuai dengan kelas mutu medium. Ini menunjukkan variasi tingkat pelanggaran antar merek produk.

Merek beras IMC dijual dengan harga hingga Rp 18.200 per kilogram. Kandungan Zinc tidak sesuai karena terdeteksi lebih dari 120 persen. Mutu beras pada merek ini masih sesuai dengan kelas mutu medium. Temuan ini menunjukkan adanya masalah signifikan pada kandungan zat gizi.

Penindakan Sebelumnya di Jakarta

Sebelumnya, Polri juga mengumumkan perkembangan penindakan pelanggaran produsen beras fortifikasi di Jakarta. Pengumuman ini dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2026. Produsen beras dengan inisial PT DTA diduga melakukan pelanggaran atas lima merek dagang. Merek-merek tersebut berinisial WJK, IMF, IHJ, CMS, dan DTR.

Pada merek beras WJK, harga jual mencapai Rp 33.800 per kilogram. Produk ini tidak memiliki izin edar dan informasi gizi di label. Vitamin B9 tidak sesuai karena kadarnya kurang dari 80 persen. Mutu beras masih sesuai dengan kelas mutu premium.

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Merek beras IMF dijual dengan harga hingga Rp 25.700 per kilogram. Label gizi pada produk ini tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Vitamin B6, B9, dan B12 tidak sesuai karena kurang dari 80 persen. Mutu beras tidak sesuai karena tidak termasuk kelas mutu premium.

Merek beras IHJ dijual dengan harga hingga Rp 25.500 per kilogram. Label gizi tidak sesuai, dan vitamin B9 serta B12 tidak terdeteksi. Kandungan zat besi dan Zinc kurang dari 80 persen. Mutu beras tidak sesuai karena tidak termasuk kelas mutu premium.

Pada merek beras CMS, harga jual mencapai Rp 19.270 per kilogram. Mutu beras tidak sesuai karena tidak termasuk kelas mutu premium. Ini menunjukkan bahwa masalah mutu beras juga menjadi perhatian utama dalam penindakan.

Merek beras DTR dijual dengan harga hingga Rp 19.000 per kilogram. Label gizi tidak sesuai, dan kandungan vitamin B6 kurang dari 80 persen. Kandungan Zinc tidak sesuai karena lebih dari 120 persen. Mutu beras tidak sesuai karena tidak termasuk kelas mutu premium.

Risiko Pidana dan Tindakan Lanjutan

Menhan Amran memberikan peringatan keras mengenai risiko pidana atas praktik ini. Ia menyatakan bahwa beras oplosan yang berulang terjadi adalah tindakan serius. Pemerintah ingin memastikan bahwa keamanan pangan terjaga dengan baik.

Amran meninjau lokasi Toko atau Rumah Beras di Jakarta Timur pada tanggal 28 Oktober 2026. Lokasi tersebut berada di Jalan Kayumanis X No. 46A, Pisangan Baru, Matraman. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan ketat pemerintah.

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik penipuan konsumen di sektor pangan. Penindakan hukum akan terus dilakukan terhadap pelanggar standar kualitas. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen Indonesia.

Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa keamanan pangan adalah prioritas nasional. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menjaga kepercayaan publik. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.