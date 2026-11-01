Mensos Saifullah Yusuf Tekankan Akurasi Data Penerima Bansos di Banyumas

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya akurasi data penerima bansos di Banyumas, Jawa Tengah, sekaligus menelusuri penerima dengan tabungan di atas Rp50 juta.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa akurasi dan pemutakhiran data menjadi kunci utama agar penyaluran bansos tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan setelah kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu (1/11/2026) malam.

Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, didampingi Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat memberi keterangan pers kepada wartawan di lokasi kegiatan tersebut.

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Pentingnya Data Akurat dalam Penyaluran Bansos

Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Menurutnya, perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin serta anak-anak terlantar harus dimulai dari data yang benar.

Ia menyebutkan bahwa pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat desa, hingga pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) disebut memiliki peran penting dalam proses ini.

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Gus Ipul juga mengingatkan agar bantuan tidak diberikan kepada warga yang tidak memenuhi kriteria. Ia menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada pihak yang sudah tidak berhak menerimanya.

Evaluasi Penerima Bansos dan Sistem Digital Nasional

Kementerian Sosial atau Kemensos terus melakukan evaluasi terhadap penerima bansos. Evaluasi tersebut mencakup penelusuran penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta.

Menurut Gus Ipul, pemerintah telah membangun sistem perlindungan sosial digital. Sistem itu diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. Selain verifikasi berbasis data, sistem tersebut juga dilengkapi pengenalan wajah dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk mengetahui profil penerima maupun calon penerima bantuan.

Meski demikian, penerapan sistem digital ini membutuhkan pendampingan. Belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan layanan digital, sehingga diperlukan bantuan agar warga dapat mengakses layanan tersebut.

Karena itu, Kemensos mengajak pemerintah daerah, perangkat RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur sipil negara (ASN), serta pendamping sosial untuk membantu masyarakat. Pendampingan ini dinilai penting agar layanan digital dapat dimanfaatkan secara merata.

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Dukungan Pemerintah Daerah dan Cakupan Kesehatan

Gus Ipul menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah menerima bansos telah terdata. Proses validasi tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah dan BPS.

Dalam aspek jaminan kesehatan, Gus Ipul berharap Kabupaten Banyumas dapat kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan itu sempat mengalami sedikit penurunan akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan.

Ia menyampaikan harapannya agar Banyumas dapat kembali mencapai UHC dengan data terbaru. Gus Ipul menyatakan dirinya bersama Bupati akan berupaya mewujudkan hal tersebut.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah mendukung penerapan sistem perlindungan sosial digital. Ia berharap sistem yang terintegrasi dengan berbagai institusi ini dapat menekan tingkat kesalahan data sehingga ketepatan sasaran bantuan semakin baik.