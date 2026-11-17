Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proyek Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia tidak menggunakan kawasan hutan kota. Lahan tersebut berimpitan dengan area hijau namun merupakan milik UI, bukan bagian dari hutan kota yang dilindungi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memberikan klarifikasi resmi terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Universitas Indonesia. Ia memastikan bahwa lokasi yang ditawarkan untuk proyek pendidikan tersebut tidak menggunakan kawasan hutan kota. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut akan memakan bagian dari area hijau yang dilindungi.

Posisi Lahan UI Berimpitan dengan Hutan Kota

Saifullah Yusuf menjelaskan secara rinci bahwa lahan yang ditawarkan oleh Universitas UI berada di sisi Jakarta dan berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota. Ia menegaskan bahwa lahan dimaksud merupakan area milik Universitas Indonesia yang lokasinya berhimpitan dengan hutan kota, namun bukan bagian dari kawasan hijau tersebut. Gus Ipul menekankan bahwa hutan kotanya tetap utuh sebagai hutan kota, sedangkan tanah UI hanya berada di sisi Jakarta yang berhimpitan dengannya.

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Pernyataan ini ditujukan untuk menepis isu yang berkembang bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menggusur atau merusak area hutan kota. Gus Ipul menjelaskan bahwa letak lahan tersebut berada di bagian kota, tetapi pada sisi yang sangat dekat dengan hutan. Kondisi geografis ini menyebabkan terjadinya kemiripan batas, namun secara legal dan fungsional, tanah yang ditawarkan tetap merupakan aset Universitas Indonesia.

Klarifikasi dari Rektor UI dan Pemerintah DKI Jakarta

Sebelumnya, Universitas Indonesia telah memberikan penjelasan resmi terkait lahan seluas 8 hektare yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kampus tersebut menegaskan bahwa lahan ini merupakan bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota. Direktor Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia, Erwin Panigoro, menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

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Meski demikian, Erwin Panigoro menegaskan bahwa dukungan ini tidak mengubah komitmen Universitas Indonesia untuk mempertahankan Hutan Kota UI sebagai kawasan hijau yang dipreservasi. Penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat nantinya menjadi kewenangan pemerintah. Proses penentuan ini harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan yang dikoordinasikan antara Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Tahapan Adminstratif dan Persyaratan Pembangunan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan administratif. Salah satu tahap kunci adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rektor Universitas Indonesia. Gus Ipul menegaskan bahwa hal ini menjadi syarat mutlak sebelum konstruksi dapat dimulai, sehingga tidak ada pembangunan yang dilakukan secara sepihak atau tanpa koordinasi resmi.

Menanggapi sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menolak pembangunan Sekolah Rakyat di area hutan kota, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut bukan bagian dari pembahasan saat dirinya bertemu Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Ia pun meminta masyarakat tidak khawatir akan adanya pembabatan kawasan hutan kota Universitas Indonesia untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Ia menyatakan bahwa jika lokasinya memang berada di dalam hutan kota, maka dirinya, Pramono Anung, serta Universitas Indonesia pasti akan menolak.

Standar Ketat untuk Seluruh Lokasi Proyek Pendidikan

Gus Ipul kembali menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa dilakukan sembarangan, termasuk di lokasi yang melanggar ketentuan atau memiliki risiko bencana. Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan di manapun. Ketentuan ini bersifat universal dan berlaku untuk seluruh lokasi pembangunan yang diusulkan di seluruh wilayah Indonesia.

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Kementerian Sosial telah membangun 100 titik Sekolah Rakyat dengan proses yang sangat rumit dalam hal pemenuhan persyaratan. Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada satu pun syarat yang boleh dilanggar karena panjangnya daftar ketentuan yang harus dipenuhi. Pembangunan fasilitas pendidikan ini harus memastikan keamanan, legalitas lahan, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak ada kompromi terhadap aturan yang berlaku. Proses verifikasi ini menjadi kunci agar program bantuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.