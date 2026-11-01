Mensos Gus Ipul Perintahkan RT RW Perbarui Data Bansos Mulai Lingkungan

Menteri Sosial Gus Ipul meminta RT RW perbarui data bansos mulai lingkungan. Data tunggal DTSEN BPS untuk 10 desil kesejahteraan sosial ekonomi Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memberikan arahan penting dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial yang berlangsung di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu malam tanggal 1 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia secara tegas meminta pengurus rukun tetangga dan rukun warga untuk terlibat aktif dalam pembaruan data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Peran Penting RT RW Dalam Validasi Data

Gus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data bantuan sosial harus dimulai dari lingkungan masyarakat terdekat. Pengurus RT dan RW bersama pemerintah daerah diharapkan dapat membantu memastikan data warga sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak menerimanya.

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Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memulai perbaikan data dengan prinsip tunggal dan satu kesatuan. Gus Ipul menekankan bahwa perbaikan data ini harus dijadikan perjuangan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita mulai kerja dari data yang valid dan akurat, karena data yang buruk akan menghasilkan kebijakan yang keliru. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat melalui struktur RT dan RW menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Integrasi Ke Dalam Data Tunggal BPS

Seluruh data yang diperbarui melalui mekanisme ini akan diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam sepuluh desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Desil satu akan menjadi kelompok yang terdiri dari sepuluh persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah, sehingga menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan.

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Mekanisme pengelompokan ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan desil, pemerintah dapat memantau secara lebih ketat pergeseran status ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan bantuan sosial secara dinamis sesuai dengan perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di berbagai daerah.

Partisipasi Masyarakat Dan Layanan Pengaduan

Selain melalui jalur pendataan dari tingkat RT dan RW, masyarakat juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam pemutakhiran data penerima bansos. Pengaduan mengenai ketidaksesuaian data dapat disampaikan melalui pusat layanan Kemensos dengan nomor telepon 021-171 atau melalui WhatsApp di nomor 08877-171-171. Saluran komunikasi ini dibuka agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kesalahan data yang mungkin terjadi di lingkungan mereka masing-masing.

Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan kondisi warga di lingkungan masing-masing agar tidak ada keluarga yang membutuhkan bantuan terlewat dari pendataan. Ia menyebutkan bahwa kita perlu banyak agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Konsep Gerakan Nasional Peduli Tetangga dicanangkan agar bantuan tidak sampai tertumpuk pada satu kelompok tertentu sementara kelompok lain terabaikan.

Yang terdekat jangan sampai terlewat, demikian pesan Gus Ipul kepada seluruh peserta yang hadir. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, agen Perlindungan Sosial, perangkat desa, serta pilar-pilar sosial lainnya. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat jaringan pengawasan dan pendataan di tingkat basis masyarakat. Dengan demikian, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

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Kegiatan di Kabupaten Banyumas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Sinergi yang terbangun melalui penguatan penjangkauan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Pemutakhiran data yang berkelanjutan akan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi.

Ke depannya, pemerintah berencana untuk terus memperkuat infrastruktur data sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan bahwa integrasi data berjalan lancar dan menghasilkan output yang berkualitas. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia.