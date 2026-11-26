Menteri Sosial Gus Ipul mendorong 990 wali asuh dan asrama Sekolah Rakyat menjadi agen Perlinsos Digital untuk mempercepat validasi data bantuan sosial nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul secara resmi menggerakkan 990 wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat untuk berperan aktif sebagai agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital. Inisiatif strategis ini diresmikan pada Rabu (25/11/2026) malam, tepat saat penutupan Pelatihan Pengasuhan bagi Wali Asuh Sekolah Rakyat dan Pelatihan Pengelolaan Asrama bagi Wali Asrama Sekolah Rakyat Batch III. Acara penggelaran pelatihan tersebut digelar di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan fokus transformasi layanan sosial pemerintah menuju era digital yang lebih terintegrasi.

Integrasi Data Manual ke Digital Melalui Fitur Lapor Minsos

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan transformasi sistemik dari layanan manual menuju layanan digital yang terintegrasi dengan data kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Langkah konkret dalam transformasi ini adalah peluncuran dan pengenalan fitur Lapor Minsos, sebuah layanan berbasis Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI). Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai berbagai program Kemensos, mengecek status penerimaan bantuan sosial, mengetahui desil kesejahteraan, hingga memantau proses penyaluran bantuan secara transparan dan akurat.

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Verifikasi Langsung dengan AI dan Validasi Wajah Biometrik

Keakuratan data penerima bantuan menjadi prioritas utama dalam sistem baru ini melalui pengenalan wajah atau face recognition. Joko Widiarto, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, memperagakan penggunaan layanan Lapor Minsos dengan mengajukan pertanyaan spesifik mengenai Sekolah Rakyat. Jawaban dari sistem muncul di layar yang disaksikan para peserta, dilanjutkan simulasi pertanyaan mengenai kelayakan menerima bantuan sosial hingga pengecekan status penyaluran bantuan. Gus Ipul menjelaskan bahwa selain data by name by address, sistem kini menambahkan pengenalan wajah sehingga data yang tercatat makin akurat dan meminimalisir kesalahan administrasi.

Peran Krusial 990 Agen Perlinsos Digital di Masyarakat

Gus Ipul mengajak 990 wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat untuk terlibat langsung dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial dengan menjadi agen Perlinsos Digital. Para agen ini bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data, terutama bagi mereka yang masih terkendala kepemilikan smartphone, kemampuan menggunakan teknologi, maupun kekhawatiran kehilangan bantuan sosial yang selama ini diterima. Gus Ipul menekankan pentingnya peran agen ini untuk membantu tetangga dan saudara-saudara terdekat terlebih dahulu sebelum memperluas jangkauan bantuan ke area yang lebih luas.

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Statistik Penerimaan Mandiri vs Bantuan Agen di Bidang Sosial

Hingga saat ini, lebih dari 26 juta keluarga telah masuk dalam sistem data Kemensos. Namun, baru sekitar 3,3 persen dari total keluarga tersebut yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Selebihnya tetap dibantu oleh agen Perlinsos karena masih adanya hambatan literasi digital dan teknis di kalangan penerima manfaat. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah tidak hanya melakukan registrasi ulang penerima bantuan sosial, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial yang selama ini belum tercatat dalam database resmi.

Prosedur Registrasi Agen dan Tahapan Verifikasi Biometrik

Para peserta pelatihan di Cikarang pun mencoba langsung tahapan pendaftaran sebagai agen Perlinsos Digital, mulai dari memasukkan data kependudukan hingga melakukan verifikasi wajah. Ratusan wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat serentak mengeluarkan telepon genggam masing-masing saat Gus Ipul mengajak mereka mencoba langsung layanan Perlinsos digital. Kegiatan ini menegaskan komitmen Kemensos untuk memanfaatkan SDM Sekolah Rakyat sebagai ujung tombak dalam memastikan data bantuan sosial yang tersimpan di sistem nasional adalah data yang terbaru, valid, dan siap pakai untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran.