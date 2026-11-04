Mensneg Prasetyo Hadi: Penyadapan Prabowo Subianto Mengarah Makar

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tindakan penyadapan ilegal oleh tiga perwira Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto masuk kategori makar dan membahayakan keselamatan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensneg) Indonesia, Prasetyo Hadi, secara tegas menyimpulkan bahwa tindak pidana penyadapan yang dilakukan oleh tiga perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat lainnya memiliki dimensi konstitusi yang sangat serius. Dalam pernyataannya di Istana Negara pada Rabu (4/11), Mensneg menegaskan bahwa perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif atau teknis keamanan siber biasa, melainkan telah menyentuh batas-batas ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa fokus penyelidikan mengarah pada dugaan upaya kudeta atau makar. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang melibatkan perangkat teknologi canggih untuk memantau percakapan pribadi dan resmi dari lingkaran terdalam pemerintahan saat ini. Tindakan ini dinilai telah melanggar prinsip dasar demokrasi dan kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum.

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Klasifikasi Hukum Terhadap Tindakan Penyadapan

Tiga tersangka utama yang ditetapkan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi. Ketiganya merupakan polisi aktif dengan pangkat perwira tinggi yang memiliki akses luas ke sistem informasi kepolisian. Berdasarkan hasil investigasi forensik digital yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan bukti kuat mengenai penghapusan data elektronik dan akses ilegal ke dalam jaringan komunikasi pemerintah.

Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11). Ia menyatakan bahwa tim penyidik telah menggunakan metode scientific investigation untuk melacak jejak digital yang ditinggalkan oleh para tersangka. Proses ini mencakup analisis log server, rekam jejak pemindaian sinyal, dan verifikasi waktu kejadian yang selaras dengan kronologi pencurian data percakapan penting.

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Ancaman Terhadap Keselamatan Pimpinan Negara

Prasetyo Hadi menekankan bahwa implikasi dari kasus ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar pelanggaran privasi individu. Menurutnya, tindakan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah dapat membahayakan keselamatan kepentingan negara secara menyeluruh. Lebih spesifik lagi, hal ini termasuk membahayakan keselamatan fisik dan politik pimpinan negara, yaitu Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi target utama dari operasi penyadapan tersebut.

Dampak potensial dari kebocoran data semacam ini sangat fatal bagi stabilitas nasional. Informasi sensitif yang disadap dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk destabilisasi politik, penciptaan konflik sosial, atau bahkan rencana aksi kekerasan terhadap tokoh-tokoh kunci di pemerintahan. Oleh karena itu, klasifikasi sebagai perbuatan yang mengarah ke makar dianggap relevan mengingat skala dan dampaknya terhadap tatanan ketertiban umum.

Proses Penegakan Hukum dan Langkah Selanjutnya

Bareskrim Polri kini melanjutkan proses hukum terhadap ketiga tersangka untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai undang-undang yang berlaku. Tersangka LSP, ASN, dan EH akan menjalani proses interogasi lebih lanjut serta pemeriksaan barang bukti digital yang telah diamankan. Tim penyidik berkomitmen untuk membuka seluruh aspek kasus ini hingga menemukan akar masalah dan motif di balik tindakan illegal tapping tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara juga akan melakukan evaluasi internal terkait protokol keamanan informasi di lingkungan istana dan kementerian. Langkah preventif diperlukan untuk mencegah insiden serupa terulang di masa depan. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum dan keamanan sistem komunikasi negara.