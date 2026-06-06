Mensesneg Prasetyo Hadi: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat dan Optimis

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan fundamental ekonomi Indonesia kuat dari sisi moneter dan fiskal. Pemerintah terus mendorong program sektor riil seperti pangan, energi, perikanan, dan hilirisasi.

Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat baik dari sisi moneter maupun fiskal.

Hal ini disampaikan berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawatti, Sabtu (6/6/2026). Prasetyo menjelaskan, dari sisi moneter, Bank Indonesia di bawah Gubernur Perry Warjiyo telah menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Sementara dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen PDB, dan rasio utang terhadap PDB juga masih aman.

Indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB kuartal I-2026 yang mencapai 5,2 persen, inflasi di kisaran 2,5 persen, serta cadangan devisa sebesar 150 miliar dolar AS menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia. Prasetyo menambahkan, meskipun fundamental kuat, pemerintah tidak boleh lengah. Pemerintah terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk dipercepat. Beberapa program prioritas antara lain di bidang pangan, energi, perikanan, serta industrialisasi dan hilirisasi.

Di bidang pangan, pemerintah mendorong swasembada beras, jagung, dan kedelai melalui optimasi lahan dan teknologi pertanian. Di bidang energi, pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi terus digalakkan. Sektor perikanan menjadi fokus dengan program budidaya perikanan berbasis desa. Yang tak kalah penting, hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan kelapa sawit terus dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Sebagai contoh, hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor produk turunan seperti stainless steel hingga tiga kali lipat. Ke depan, pemerintah akan mendorong hilirisasi komoditas lain seperti tembaga dan batu bara. Prasetyo optimistis dengan langkah-langkah ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen dalam beberapa tahun ke depan. Menyinggung masalah nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi akibat kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat, Prasetyo Hadi mengakui adanya tekanan eksternal.

Namun, ia yakin nilai tukar dapat kembali stabil seiring membaiknya neraca perdagangan dan aliran modal asing. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valas dan menerbitkan instrumen moneter untuk menstabilkan rupiah. Prasetyo meminta semua pihak tetap optimis dan bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial juga menegaskan bahwa tidak ada zona aman bagi korupsi, bahkan pensiunan pun bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kombinasi antara fundamental ekonomi yang kuat, program hilirisasi, dan tata kelola yang bersih diyakini mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR dan Bank Indonesia untuk menjaga momentum positif ini





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Fundamental Ekonomi Mensesneg Prasetyo Hadi Hilirisasi Pertumbuhan Ekonomi

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