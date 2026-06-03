Menpora Erick Thohir Pastikan Persiapan Atlet Menuju Asian Games 2026

Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen untuk tetap memaksimalkan persiapan atlet agar Indonesia mampu meraih hasil terbaik di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Alokasi anggaran untuk keberangkatan kontingen tetap terjaga dan diprioritaskan.

Menpora Erick Thohir didampingi Wamenpora Taufik Hidayat dan Sesmenpora Gunawan Suswantoro, serta pejabat Eselon I dan II Kemenpora RI menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan atlet menuju Asian Games 2026 berjalan optimal dengan prioritas memaksimalkan pembinaan atlet dan keberangkatan kontingen. Erick menegaskan komitmen untuk tetap memaksimalkan persiapan atlet agar Indonesia mampu meraih hasil terbaik di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Alokasi anggaran untuk keberangkatan kontingen tetap terjaga dan diprioritaskan. Asian Games 2026 Penyesuaian target dilakukan setelah tiga nomor yang berpotensi menyumbang medali emas dipastikan tidak dipertandingkan.

Dengan kondisi saat ini, ditambah ada tiga nomor pertandingan yang tidak dipertandingkan, maka target kita di Asian Games tahun ini adalah empat medali emas. Erick juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan sejumlah cabang olahraga (cabor), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk menyusun strategi terbaik demi menjaga prestasi Indonesia di tingkat Asia.

Erick berharap adanya dukungan tambahan dari berbagai pemangku kebijakan, terutama dalam aspek pendanaan, guna memenuhi kebutuhan atlet dan pelatih yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Selain itu, Erick mengapresiasi keterlibatan sejumlah tokoh dalam pembinaan olahraga nasional. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI), serta Yenny Wahid selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). Banyak figur yang sudah bekerja keras.

Mudah-mudahan ke depan semakin banyak pemangku kebijakan yang terus memberikan perhatian lebih kepada atlet dan pelatih kita, ujar Erick





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Menpora Erick Thohir Asian Games 2026 Kementerian Pemuda Dan Olahraga Persiapan Atlet

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