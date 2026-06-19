Menpora Erick Thohir Laporkan Program Pengembangan Olahraga Disabilitas dan Pembinaan Atlet kepada Presiden Prabowo

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melaporkan sejumlah program strategis kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk pengembangan olahraga disabilitas melalui sertifikasi pelatihan, pembinaan atlet jangka panjang, pembangunan Akademi Olahraga Nasional, dan skema dana pensiun atlet.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melaporkan sejumlah program strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). Salah satu fokus utama adalah pengembangan olahraga disabilitas .

Erick menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan pembinaan dan pemberdayaan atlet disabilitas di Indonesia. Program sertifikasi pelatihan bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas agar mereka memiliki kesempatan menjadi pelatih dan berkontribusi dalam pembinaan olahraga nasional. Menurut Erick, jumlah penyandang disabilitas yang gemar berolahraga mencapai sekitar 23,9 hingga 25,9 juta jiwa, atau hampir 11 persen dari total penduduk. Presiden Prabowo mendorong agar mereka benar-benar diperhatikan melalui program sertifikasi kepelatihan.

Hal ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk membekali para atlet dengan kemampuan agar bisa bertahan setelah pensiun. Erick menegaskan bahwa presiden sangat peduli dengan olahraga disabilitas dan ingin memastikan inklusivitas dalam dunia olahraga nasional. Selain membahas olahraga disabilitas, Menpora Erick Thohir juga melaporkan langkah-langkah pembinaan atlet jangka panjang yang disiapkan Kemenpora sebagai bagian dari peta jalan menuju ajang multievent internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Program pemusatan latihan nasional (pelatnas) membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang berkesinambungan.

Erick menyampaikan bahwa presiden sepakat dengan skema pembiayaan multi-years karena persiapan atlet tidak bisa dilakukan per tahun. Presiden Prabowo juga telah memperhatikan kebijakan bonus yang baik, di mana bonus untuk atlet berprestasi mencapai 1 miliar rupiah, dan angka tersebut akan lebih besar lagi untuk Asian Games dan Olimpiade. Dukungan ini penting mengingat semakin banyak atlet Indonesia yang menunjukkan prestasi di berbagai cabang olahraga dan berpotensi mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Menpora Erick memaparkan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang akan menjaring dan membina talenta sejak usia dini, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Dengan demikian, calon atlet usia 8 hingga 10 tahun sudah mulai dibina secara sistematis. Rencana ini merupakan upaya membangun ekosistem olahraga nasional yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.

Selain pembinaan usia dini, pemerintah juga terus mengkaji skema dana pensiun atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para olahragawan setelah menyelesaikan masa pengabdiannya. Presiden Prabowo menanyakan perkembangan dana pensiun tersebut, dan Erick menyatakan bahwa persiapannya masih terus digodok. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan olahraga nasional secara menyeluruh, baik untuk atlet disabilitas maupun non-disabilitas





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Olahraga Disabilitas Erick Thohir Prabowo Subianto Pembinaan Atlet Akademi Olahraga Nasional

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