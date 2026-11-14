Menpar Widiyanti Harap Wisudawan Poltekpar Lombok Jadi Garda Depan Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana optimis wisudawan Poltekpar Lombok berkontribusi aktif. Statistik menunjukkan kunjungan mancanegara tumbuh 5,01 persen di tahun 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hadir dalam acara wisuda di kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu tanggal 14 November 2026. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pencapaian akademik merupakan hasil dari kerja keras mahasiswa selama menempuh pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa seremoni wisuda ini bukan sekadar penutup studi, melainkan pintu gerbang utama bagi para lulusan untuk terjun ke dunia kerja sektor pariwisata.

Pertumbuhan Wisata dan Proyeksi Karier

Widiyanti menjelaskan bahwa kondisi pertumbuhan industri pariwisata nasional saat ini sangat positif dan menjanjikan untuk pengembangan karier jangka panjang. Data resmi mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 12,01 juta orang sepanjang periode Januari hingga September 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 5,01 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan nusantara juga tercatat sangat tinggi dengan jumlah 938 juta perjalanan, yang tumbuh 4,1 persen secara tahunan.

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Posisi Indonesia dan Potensi Wisata Muslim

Indonesia berhasil meraih peringkat kedua dunia sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index tahun 2026. Perolehan ini merupakan peningkatan signifikan dari posisi kelima yang diraih pada tahun sebelumnya. Khususnya di Nusa Tenggara Barat, provinsi ini menempati posisi ketiga dengan keunggulan utama pada strategi komunikasi promosi pariwisata. Ekosistem wisata Muslim di wilayah tersebut telah terbentuk dengan baik, menjadikannya pasar yang sangat menjanjikan bagi pengembangan industri kepariwisataan lokal.

Strategi Pengembangan SDM dan Investasi Lokal

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan beragam event internasional di Nusa Tenggara Barat menjadi modal besar yang harus dijaga terus menerus. Kearifan budaya lokal juga diakui sebagai aset penting yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Para lulusan Poltekpar Lombok didorong untuk mengambil peran aktif dalam mendorong kontribusi kampus terhadap pengembangan sumber daya manusia. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas layanan dan inovasi dalam sektor pariwisata yang sedang berkembang pesat.

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Data Kelulusan dan Penyerapan Lulusan

Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Dr Ali Muhtasom, melaporkan bahwa sebanyak 316 wisudawan lulus pada tahun akademik 2026 ini. Tingkat penyerapan tenaga kerja bagi lulusan lembaga ini menunjukkan angka yang sangat signifikan. Sekitar 86 persen lulusan Poltekpar Lombok telah berhasil terserap di dunia kerja, membuka usaha wirausaha sendiri, atau melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Angka ini membuktikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Harapan bagi Masa Depan Industri

Widiyanti berharap para lulusan baru menjadi garda terdepan dalam pengembangan pariwisata Indonesia ke depan. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. Dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, sektor pariwisata diharapkan terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Para ahli dan praktisi industri juga berharap lulusan dapat segera beradaptasi dengan dinamika perubahan industri modern.