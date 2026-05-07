Menlu Sugiono Dorong Akselerasi Treaty of Amity and Cooperation Guna Perkuat Stabilitas Kawasan ASEAN

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan pentingnya percepatan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Filipina untuk memperkuat kohesi internal dan meningkatkan peran eksternal di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam agenda penting Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) yang berlangsung di Cebu, Filipina, secara tegas mendorong percepatan implementasi dan aksesi Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau yang lebih dikenal sebagai Treaty of Amity and Cooperation ( TAC ).

Dalam pernyataan resminya, Sugiono menekankan bahwa di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu dan penuh gejolak, ASEAN harus mampu menampilkan diri sebagai organisasi yang solid, stabil, serta dapat diandalkan oleh seluruh mitra internasional. Indonesia memandang bahwa koordinasi yang lebih erat antarnegara anggota sangat diperlukan untuk memajukan kohesi internal yang lebih kuat, sehingga ASEAN tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika global, tetapi menjadi aktor yang memiliki keterlibatan lebih berdampak secara eksternal.

Hal ini menjadi krusial mengingat persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik terus meningkat, sehingga stabilitas regional menjadi harga mati bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa TAC bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan sebuah instrumen strategis yang memberikan dorongan besar bagi penguatan kerja sama dengan berbagai negara pihak dalam berbagai kepentingan bersama. Dengan memperluas cakupan negara yang menandatangani TAC, ASEAN secara otomatis meningkatkan relevansinya di mata dunia.

Pendekatan inklusif yang selama ini diusung oleh ASEAN menjadi kunci utama dalam mendorong keterlibatan eksternal yang lebih konstruktif. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat negara-negara di luar kawasan untuk bergabung dalam kerangka kerja sama ini, yang membuktikan bahwa kepercayaan internasional terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara tetap tinggi.

Sebagai catatan penting, tahun ini ASEAN memperingati 50 tahun berdirinya TAC, sebuah tonggak sejarah yang menandai lima dekade upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional yang berkelanjutan melalui penghormatan terhadap kedaulatan negara masing-masing. Dalam konteks forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF), Menteri Luar Negeri Sugiono juga memberikan perhatian khusus pada mekanisme kemitraan dialog. Ia menyarankan agar ASEAN mengadopsi pendekatan yang lebih berwawasan dan terbuka terkait moratorium mitra dialog.

Secara spesifik, Indonesia kembali menegaskan dukungan penuhnya terhadap Turki untuk menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Langkah ini dipandang strategis untuk memperluas jaringan diplomasi ASEAN ke wilayah yang lebih luas, mengingat Turki memiliki posisi geopolitik yang sangat penting sebagai jembatan penghubung antara Asia dan Eropa. Dengan menambah mitra dialog yang memiliki visi searah dalam hal perdamaian dan perdagangan, ASEAN diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serta memperluas cakupan kerja sama ekonomi, keamanan, dan budaya di tingkat global secara lebih efektif.

Sementara itu, Filipina telah bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2026 dengan mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita, Bersama. Tema ini mencerminkan semangat kolektif untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kolaborasi yang lebih erat dan inovatif. Menjelang penyelenggaraan KTT ke-48 ASEAN, berbagai rangkaian pertemuan tingkat menteri telah dilaksanakan, termasuk Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Pertemuan ke-31 Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC).

Pertemuan-pertemuan ini menjadi wadah bagi para pemimpin diplomasi untuk merumuskan strategi jangka panjang dalam menjaga keamanan kawasan dari berbagai ancaman non-tradisional. Hingga saat ini, sudah terdapat 57 negara yang menandatangani TAC, termasuk Aljazair dan Uruguay yang resmi bergabung pada tahun 2025, menunjukkan bahwa daya tarik stabilitas ASEAN melampaui batas-batas geografis tradisional. Sebagai penutup, visi yang dibawa oleh Menlu Sugiono mencerminkan keinginan kuat Indonesia untuk memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi pusat dari segala arsitektur keamanan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Dengan mempercepat proses TAC dan membuka ruang bagi mitra dialog baru, Indonesia berupaya membangun benteng diplomatik yang kokoh guna menghadapi potensi konflik antarnegara besar yang mungkin berdampak pada kawasan. Stabilitas internal yang kuat melalui kohesi antarnegara anggota akan menjadi fondasi utama bagi ASEAN untuk terus bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang disegani di dunia.

Upaya diplomatik intensif ini diharapkan dapat membawa kemakmuran bersama dan menjamin bahwa perdamaian yang telah dijaga selama lima dekade terakhir dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang melalui kerja sama yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan





