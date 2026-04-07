Menlu Pigai Bantah Jawa Barat Sebagai Provinsi Intoleran Tertinggi, Singgung Pengalaman Pribadi

Menteri HAM Natalius Pigai membantah penilaian yang menyebutkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi, merujuk pada pengalamannya tinggal di sana. SETARA Institute merilis laporan berbeda.

MENTERI Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan tegas menolak penilaian yang menyebutkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR pada Selasa, 7 April 2026.

Beliau mengungkapkan pengalamannya tinggal lebih dari dua dekade di Depok, Jawa Barat, dan selama itu tidak pernah menemukan adanya kasus penyegelan tempat ibadah maupun tindakan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan agama. Pigai menekankan bahwa penilaian negatif terhadap Jawa Barat tersebut hanyalah sebuah opini yang telah terbentuk dan terus berkembang selama ini, seolah-olah Jawa Barat adalah wilayah yang sangat intoleran. Menurut Pigai, berdasarkan pengalaman, pemantauan, serta hasil penelitian terkait kasus intoleransi beragama di Jawa Barat, hanya ada satu kasus yang tercatat. Namun, isu yang berkembang justru cenderung menggiring opini publik seolah-olah wilayah yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi itu memiliki tingkat intoleransi yang sangat tinggi. Pigai menambahkan bahwa satu kasus saja yang muncul dianggap sebagai kejadian luar biasa, yang menunjukkan betapa kuatnya opini yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam perspektif yang lebih luas, Pigai menjelaskan bahwa kasus intoleransi berbasis agama seringkali terjadi di wilayah-wilayah yang terdapat kelompok minoritas beragama. Sebagai contoh, umat Islam, terutama di wilayah Timur Indonesia, memiliki potensi tinggi menjadi korban intoleransi, mengingat posisi dan status mereka sebagai kelompok minoritas. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas isu intoleransi dan pentingnya memahami konteks sosial serta demografis di berbagai wilayah Indonesia.\Laporan yang dirilis oleh SETARA Institute pada bulan Maret sebelumnya menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus kekerasan berbasis agama tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Terdapat 56 kasus kekerasan berbasis agama yang tercatat di Jawa Barat. Harkitkan Kaur, seorang peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dari SETARA Institute, menjelaskan bahwa tingginya kasus kekerasan berbasis agama di Jawa Barat disebabkan oleh dominannya kelompok intoleran yang terus melanggengkan praktik mayoritarianisme. Praktik ini, menurut Kaur, menyebabkan kebebasan warga beragama minoritas menjadi terbatas, termasuk dalam hal berekspresi. Beberapa contoh kasus intoleransi yang terjadi di Jawa Barat, di antaranya adalah perusakan bangunan yang berfungsi sebagai rumah doa di Sukabumi, yang digunakan untuk kegiatan retret pada tahun 2025, serta penyegelan Gereja GKPS di Purwakarta oleh pemerintah daerah dengan alasan bangunan tersebut ilegal. Insiden-insiden ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh kelompok minoritas agama di Jawa Barat dan menyoroti perlunya upaya yang lebih besar untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah tindakan diskriminasi.\Penolakan Pigai terhadap penilaian negatif ini memicu perdebatan mengenai metodologi dan perspektif dalam menilai tingkat intoleransi di suatu wilayah. Pandangan Pigai yang didasarkan pada pengalaman pribadinya selama bertahun-tahun di Jawa Barat berbeda dengan temuan SETARA Institute yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas isu intoleransi yang tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang saja. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya, serta mendengarkan berbagai suara dari berbagai kelompok masyarakat. Upaya untuk mengatasi intoleransi memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat sipil, tokoh agama, dan masyarakat luas. Selain itu, diperlukan pendidikan yang berkelanjutan mengenai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindakan diskriminasi dan kekerasan. Diskusi mengenai Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat intoleransi tinggi juga menyoroti pentingnya dialog yang konstruktif dan terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai kelompok masyarakat, untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis





