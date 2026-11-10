Menkum Supratman: 700 Ribu Badan Usaha Masih Diblokir karena Belum Lapor Pemilik Manfaat

Menkum Supratman Andi Agtas menyebut 700 ribu badan usaha masih diblokir dari total 3,8 juta entitas korporasi karena belum melaporkan pemilik manfaat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan sebanyak 700 ribu badan usaha masih diblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat, dari total 3,8 juta entitas korporasi. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam forum tersebut, Supratman menegaskan bahwa perusahaan yang tidak patuh akan merusak penataan dunia usaha nasional. Ia menekankan bahwa kewajiban pelaporan pemilik manfaat tetap berlaku bagi seluruh perusahaan.

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Angka Badan Usaha Diblokir Turun dari 1,8 Juta

Supratman menyebut jumlah badan usaha yang masih diblokir kini tersisa 700 ribu, turun dari sebelumnya 1,8 juta usaha. Meski menurun, angka tersebut tetap menjadi perhatian karena belum seluruh perusahaan memenuhi kebijakan pelaporan.

Ia menyatakan terus mengimbau semua perusahaan agar mengikuti kebijakan pelaporan data pemilik manfaat. Menurut Supratman, keberadaan perusahaan yang tidak patuh akan sangat tidak baik bagi upaya menata dunia usaha Indonesia.

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Kerja Sama Lintas Lembaga dalam Integrasi Data Korporasi

Kementerian Hukum bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian dalam integrasi data korporasi. Kerja sama ini membuat data perusahaan dapat dimanfaatkan lintas instansi.

Supratman menjelaskan bahwa apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan korporasi, penegakan hukum dan otomatisasi pemblokiran dapat dilakukan dengan lebih mudah. Mekanisme terintegrasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar untuk menindak perusahaan yang melanggar.

Peran Ombudsman dan DPR Lewat Sistem Pengawasan Digital

Supratman berharap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum memberi ruang luas bagi Ombudsman RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk melakukan pengawasan. Pengawasan itu diarahkan melalui sistem integrasi data yang telah dibangun.

Menurut Supratman, digitalisasi merupakan kunci untuk meminimalisasi berbagai penyimpangan dalam dunia birokrasi. Dengan sistem tersebut, Ombudsman RI dan DPR RI dapat menilai kinerja Kemenkum secara langsung serta memberikan saran perbaikan.

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Ia menegaskan proses pengawasan tidak lagi memerlukan surat menyurat, cukup melalui dasbor dan kerja sama yang telah dibangun. Supratman menilai jika mekanisme ini berjalan, pemerintahan yang bersih akan jauh lebih mudah diawasi.