Menkop Luncurkan Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia, Dorong Gerakan dari Hulu

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia di Denpasar, Bali. Koperasi ini didorong untuk bergerak dari sektor hulu, seperti menanam kapas dan memproduksi kain lokal, sejalan dengan ekonomi Pancasila. Ketua koperasi Rieke Diah Pitaloka menekankan gotong royong dan kesejahteraan bersama.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono secara resmi meluncurkan Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia di Denpasar, Bali, pada Jumat (5/6/2026). Dalam sambutannya, Ferry menekankan pentingnya koperasi ini bergerak dari sektor hulu, terutama dalam industri fashion.

Ia membayangkan anggota koperasi yang terdiri dari perancang dan pengusaha mode menggunakan bahan baku kain produk lokal, bahkan menanam kapas sendiri di lahan-lahan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang mengedepankan kemandirian dan gotong royong. Ferry mendorong koperasi untuk berinisiatif membuka perkebunan kapas, memproduksi kain, garmen, dan seterusnya, karena saat ini banyak pewarna tekstil yang masih diimpor.

Ia menyadari bahwa bergerak dari hulu tidak mudah, namun koperasi harus hadir di sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan untuk mengembalikan praktik ekonomi Pancasila. Arahan ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sehingga Kementerian Koperasi gencar mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, yang juga Anggota DPR RI Komisi XIII, memastikan kehadiran koperasi ini untuk membangun kekuatan ekonomi berbasis gotong royong, kepemilikan bersama, dan kesejahteraan bersama. Koperasi ini digagas oleh Rieke bersama Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sebagai anggota awal. Dengan fokus pada sektor hulu, koperasi diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang kuat dari petani kapas hingga konsumen, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan impor.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM di sektor tekstil dan fashion. Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia hadir sebagai wadah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah, anggota DPR, dan asosiasi pengusaha, koperasi ini akan menjadi model bagi pengembangan koperasi lainnya di Indonesia. Peluncuran koperasi ini mendapat sambutan positif dari para pelaku industri fashion tanah air.

Mereka berharap dengan adanya koperasi, akses terhadap bahan baku lokal menjadi lebih mudah dan harga lebih terjangkau. Ke depan, koperasi akan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi anggota untuk meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran. Selain itu, koperasi juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan dapat tercapai.

Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih relevan dalam pembangunan ekonomi modern. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional, sesuai dengan amanat konstitusi. Menteri Ferry menambahkan bahwa koperasi harus mampu bersaing di era digital dengan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan perluasan jangkauan. Ia mengajak seluruh anggota untuk berinovasi dan berkolaborasi agar koperasi dapat tumbuh dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Peluncuran ini juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan akademisi. Mereka sepakat bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat kebersamaan, Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia siap menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ke depan, diharapkan lebih banyak lagi koperasi serupa yang bermunculan di berbagai sektor untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia





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Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Ekonomi Pancasila Industri Fashion Lokal Gotong Royong Menteri Koperasi

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