Menkomdigi Meutya Hafid: Literasi Digital Kunci Lindungi Anak di Era Teknologi

Menteri Meutya Hafid tekankan pentingnya literasi digital dan PP TUNAS untuk melindungi anak dari risiko media sosial dan algoritma platform digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penguatan literasi digital merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial. Pernyataan ini disampaikan secara tegas guna memastikan bahwa perkembangan inovasi tidak mengabaikan aspek perlindungan hak-hak dasar anak di ruang maya.

Strategi Perlindungan Ruang Digital Anak

Pemerintah melalui Kementerian Komdigi berfokus pada pendekatan holistik yang menggabungkan kebijakan negara dengan peran aktif keluarga. Menteri Meutya Hafid menjelaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan digital bukan hanya beban negara, melainkan kolaborasi antara regulasi pemerintah, pengawasan orang tua, serta akuntabilitas penyelenggara platform teknologi. Langkah ini dirancang agar anak memiliki bekal kecakapan yang memadai sebelum terjun ke ekosistem internet yang kompleks.

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Upaya ini bertujuan menyeimbangkan kecepatan kemajuan teknologi dengan kapasitas masyarakat untuk menggunakannya secara bijak. Pemerintah tidak berupaya memisahkan anak-anak dari dunia digital, melainkan memastikan mereka memiliki ketahanan mental dan pemahaman risiko yang cukup. Dengan demikian, interaksi mereka dengan gawai dan jaringan online dapat berlangsung produktif tanpa terpapar bahaya laten yang mengintai di balik layar.

Tantangan Algoritma dan Peran Orang Tua

Menteri Meutya Hafid menyoroti desain algoritma pada berbagai platform digital yang cenderung mendorong pengguna, termasuk anak-anak, untuk menghabiskan waktu lebih lama di dunia maya. Struktur sistem tersebut sering kali mengoptimalkan engagement hingga mengabaikan dampak psikologis terhadap pengguna muda. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif untuk membekali anak kemampuan menyaring informasi valid dan mengenali potensi ancaman siber yang terselubung.

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Kesiapan anak juga mencakup pemahaman mendalam mengenai konsekuensi jangka panjang dari setiap aktivitas yang mereka lakukan di internet. Setiap klik, unggahan, atau komentar meninggalkan jejak digital yang dapat berdampak signifikan pada masa depan mereka. Pendidikan karakter dan kesadaran diri menjadi modal utama agar anak tidak menjadi korban manipulasi konten atau eksploitasi data pribadi oleh pihak ketiga yang bermaksud jahat.

Implementasi Regulasi PP Nomor 17 Tahun 2025

Sebagai wujud konkret perlindungan hukum, pemerintah mendorong penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang dikenal dengan singkatan PP TUNAS. Regulasi ini menetapkan standar ketat bagi penyedia layanan elektronik untuk menerapkan mekanisme pengamanan data dan konten yang ramah anak. Implementasi PP TUNAS diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menegakkan hak digital anak secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah regulasi ini sejalan dengan pernyataan Menteri Meutya Hafid yang disampaikan dalam Temu Nasional satu dekade Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) di Universitas Airlangga, Surabaya. Acara ilmiah tersebut dihadiri para akademisi dan praktisi yang membahas isu strategis terkait politik dan teknologi. Kehadiran Menkomdigi di acara ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerangka hukum dan edukasi demi keselamatan generasi penerus bangsa di era transformasi digital yang semakin masif dan dinamis.