Menko Zulkifli Tinjau Pelabuhan Belawan Jaga Stok Logistik Natal Tahun Baru

Menteri Koordinator Zulkifli Hasan meninjau Pelabuhan Belawan di Medan untuk memastikan kesiapan logistik bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang bagi masyarakat.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin untuk memastikan kesiapan sistem penyaluran logistik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sebagai langkah strategis, peninjauan ini bertujuan untuk menjamin bahwa distribusi bahan pokok tidak mengalami hambatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat selama periode libur keagamaan dan akhir tahun berlangsung di seluruh wilayah Indonesia.

Also read Kemenhub perkuat keselamatan angkutan darat jelang Natal & Tahun Baru

Penjaminan Kesiapan Logistik di Terminal

Kehadiran Menko Zulkifli Hasan di lokasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa Pelabuhan Belawan memiliki kesiapan operasional yang optimal sebelum puncak permintaan barang meningkat.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa fokus utama peninjauannya adalah Terminal Bandar Deli di Belawan untuk memverifikasi bahwa seluruh proses bongkar muat dan penyimpanan bahan pokok berjalan dengan lancar tanpa adanya kemacetan atau keterlambatan signifikan.

Advertisement

Menko Zulkifli Hasan secara eksplisit menyatakan bahwa hari tersebut digunakan untuk meninjau pelabuhan guna memastikan kesiapan logistik dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan lancar di berbagai daerah.

Atensi Langsung Presiden Prabowo Subianto

Kesiapan logistik tersebut merupakan bagian dari arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap momentum hari besar nasional dan keagamaan.

Menko Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kelancaran penyaluran logistik menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat karena bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru di seluruh nusantara.

Dengan adanya atensi penuh dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh instansi terkait diimbau untuk bekerja lebih ekstra guna mencegah kemungkinan gangguan pada rantai pasok yang dapat berimbas pada kenaikan harga atau kelangkaan barang di pasaran.

Koordinasi Antarinstansi dan Deteksi Dini

Untuk mendukung keberhasilan misi ini, Menko Zulkifli Hasan didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam melakukan inspeksi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor logistik dan transportasi.

Advertisement

Hasan meminta seluruh pihak berpotensi yang dapat menjadi kendala pada momen hari besar keagamaan tersebut untuk segera dideteksi sejak dini sehingga tidak terjadi gangguan yang berarti pada hari pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru.

Pendekatan preventif ini mencakup pengecekan terhadap kondisi transportasi, ketersediaan stok, serta stabilitas harga berbagai komoditas strategis agar tidak ada hambatan yang terjadi pada elemen masyarakat selama periode libur berlangsung.

Jaminan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang

Hasil dari peninjauan ini mengarah pada satu pesan kunci dari Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada masalah yang signifikan dalam hal makanan pokok maupun sembako selama masa perayaan akhir tahun.

Menko Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa baik aspek transportasinya, stoknya, maupun harganya telah dipantau dengan ketat dan dipastikan berada dalam kondisi stabil sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam membeli kebutuhan pokok.

Jaminan ini meliputi ketersediaan bahan pokok di setiap titik distribusi, mulai dari pelabuhan hingga ke pasar tradisional, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang dan penuh kebahagiaan.