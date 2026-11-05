Menko Yusril: Penyadapan Prabowo Indikasi Makar Pasal 191 KUHP

Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masuk kategori tindak pidana makar berdasarkan pasal 191 KUHP.

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap penyidikan yang serius di Badan Reserse Kriminal Polri. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra secara resmi menyampaikan bahwa tindakan tersebut memiliki indikasi kuat mengarah pada tindak pidana perbuatan makar.

Berdasarkan pengamatan hukum mendalam yang dilakukan oleh Menko Yusril Ihza Mahendra, kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki indikasi yang mengarah pada tindak pidana perbuatan makar seperti yang diatur dalam pasal 191 dan pasal 193 KUHP. Pernyataan ini memberikan bobot hukum yang sangat berat bagi para tersangka yang terlibat dalam jaringan penyadapan tersebut.

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Proses Penetapan Tersangka Penyadapan Ilegal

Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya pada tanggal 3 November 2026. Proses penetapan ini merupakan hasil dari investigasi intensif yang mengungkap praktik penyadapan yang diduga berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Para penyidik menemukan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tanpa adanya verifikasi yang memadai. Selain itu, tidak terdapat dasar proses penegakan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan secara ketat dalam prosedur standar operasional. Hal ini menjadi bukti kuat adanya penyalahgunaan wewenang oleh para perwira tinggi yang terlibat.

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Perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan. Namun, bukti awal yang telah ditemukan menunjukkan adanya pola sistematis dalam pelaksanaan penyadapan terhadap target-target tertentu. Proses pembuktian ini menjadi kunci untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas lembaga kepolisian.

Risiko Penyalahgunaan Institusi Intelijen

Sasaran yang disebut dalam laporan penyidikan tidak hanya mencakup Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 semakin memperumit situasi dan menunjukkan upaya menutupi jejak jejak digital yang telah ditinggalkan.

Ketika perangkat negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, persoalannya telah memasuki wilayah keamanan institusi dan perlindungan demokrasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan besar dalam tata kelola kekuasaan ketika pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam negara demokratis, intelijen memiliki mandat strategis untuk mendeteksi ancaman, memberikan peringatan dini, dan melindungi kepentingan nasional. Namun, kekuatan intelijen juga menyimpan kerentanan besar ketika pengawasan, akuntabilitas, dan batas kewenangannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dampak Jangka Panjang Terhadap Demokrasi

Penyadapan bukanlah tindakan yang secara otomatis ilegal dalam setiap konteks. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat menjadi instrumen sah penegakan hukum dan keamanan negara. Namun, legalitas, dasar kewenangan, tujuan, serta mekanisme pengawasannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

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Jika batas-batas kewenangan tersebut dilanggar, maka praktik tersebut akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang menyadap dan siapa yang disadap, melainkan apakah terdapat persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan dan loyalitas kelembagaan.

Kasus ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada pelanggaran prosedur teknis semata. Terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri menjadi peristiwa yang mengguncang persepsi publik terhadap sistem keamanan nasional. Hal ini menuntut perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat di masa depan.

Perang yang berlangsung tanpa senjata sering kali menjalar melalui informasi, penyadapan, penguasaan data, infiltrasi, hingga perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk strategi politik dan intelijen yang berbahaya bagi stabilitas nasional.

Kesimpulan dari analisis hukum yang dilakukan menunjukkan bahwa integritas lembaga penegak hukum harus dijaga dengan ketat. Setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara harus segera ditindak tegas agar kepercayaan publik tidak runtuh. Proses hukum yang sedang berjalan ini akan menjadi preseden penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.