Menko Polkam Dorong Forkopimda Perkuat Kolaborasi untuk Kesejahteraan Rakyat

Menko Polkam Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah meningkatkan kerja sama Forkopimda dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Kendari. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi tantangan dan mencapai kesejahteraan. Acara ini juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ) dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat .

Permintaan ini disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Djamari menekankan bahwa tidak ada satu pun pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh satu bagian saja, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama dalam setiap langkah pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, ia meyakini bahwa upaya membahagiakan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal jika semua unsur di daerah bersinergi. Dalam sambutannya, Djamari menjelaskan bahwa kerja sama Forkopimda merupakan fondasi utama dalam mencapai kesejahteraan warga.

Ia mengingatkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan bersama-sama, didasari oleh tekad kuat dan semangat pantang menyerah yang tak kenal lelah. Sinergi ini memastikan bahwa berbagai tantangan di daerah dapat diatasi secara komprehensif dan efektif. Menurutnya, capaian positif yang diraih oleh pemerintah daerah merupakan hasil nyata dari kolaborasi Forkopimda di lapangan yang menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuktikan efektivitas sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Djamari secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh Forkopimda di regional Sulawesi yang telah berhasil membawa masyarakat dalam keadaan tenang, aman, serta meningkat kesejahteraannya dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran di daerah untuk terus meningkatkan kebersamaan antarbagian, menjadikan prestasi yang telah dicapai sebagai titik awal untuk kemajuan lebih lanjut. Apa yang telah dicapai harus dijadikan titik awal, sedangkan bagi yang belum mendapatkan penghargaan, jangan terlalu kecewa karena perbedaan angka yang tipis menunjukkan bahwa rata-rata daerah berada di posisi yang baik.

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Kendari menjadi wadah penting untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah menorehkan prestasi gemilang. Djamari menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sebagai akhir, melainkan titik awal untuk terus berinovasi dan berprestasi lebih tinggi di masa mendatang. Penghargaan ini diharapkan memicu semangat kompetisi positif antar daerah.

Selain Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil dalam berbagai sektor strategis. Tito Karnavian memaparkan bahwa sektor-sektor yang dinilai meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, stunting, pengendalian inflasi, hingga kemampuan mencari sumber pembiayaan daerah secara kreatif atau creative financing. Kriteria penilaian yang komprehensif ini memastikan bahwa penghargaan diberikan kepada daerah yang benar-benar menunjukkan kinerja luar biasa.

Tito menambahkan bahwa acara ini secara spesifik merupakan pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang berprestasi di empat bidang utama, yaitu penanganan pengangguran, kemiskinan, stunting, pengendalian inflasi, dan creative financing. Kriteria ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu krusial dan mencari solusi inovatif untuk pembangunan. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyambut positif ajang apresiasi yang digelar di Kendari tersebut. Ia berharap kegiatan semacam ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Sinergi yang kuat sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Dengan sinergi yang terjalin erat, diharapkan setiap daerah dapat berkontribusi maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan antar daerah.

Selain Djamari dan Tito, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga turut hadir dalam acara tersebut. Secara keseluruhan, acara ini menjadi momentum penting untuk mendorong semangat kerja sama dan inovasi di tingkat daerah demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia





