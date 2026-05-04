Menko Muhaimin Dorong Replikasi M Bloc Space dan Perkuat KUR untuk UMKM

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong replikasi model M Bloc Space di berbagai daerah untuk memperluas akses UMKM dan ekonomi kreatif. Ia juga menyoroti perkembangan positif Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan UMKM, yang menunjukkan tren positif dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis desa dan mengintegrasikan akses pembiayaan dengan perluasan pasar.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong replikasi model M Bloc Space di berbagai daerah sebagai upaya memperluas akses pelaku UMKM dan ekonomi kreatif terhadap ruang usaha dan pasar.

Usai menghadiri Rapat Terbatas Menteri (RTM) di M Bloc Space, Jakarta, Senin (4/5/2026), Muhaimin menilai kawasan tersebut telah terbukti menjadi ruang strategis yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan ruang publik seperti M Bloc Space tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari BUMN sebagai pemilik aset, pengelola kreatif, hingga dukungan pemerintah daerah. Model sinergi ini dinilai perlu direplikasi di berbagai wilayah untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.

Di sisi lain, Muhaimin juga menyoroti perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan UMKM yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut capaian tersebut menjadi indikator penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah, kesimpulannya KUR dan perkreditan untuk UMKM sangat positif perkembangannya. Pemerintah terus mengoptimalkan agar benar-benar bermanfaat langsung bagi pelaku usaha.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran kredit tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga harus berdampak nyata terhadap pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, kualitas penyaluran dan pendampingan usaha terus diperkuat. Muhaimin juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti risiko kredit macet dan keterbatasan akses pasar. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan ekosistem pasar yang lebih kondusif agar produk UMKM dapat terserap secara optimal.

Kita tidak ingin pelaku UMKM terjebak pada kredit macet. Karena itu, selain pembiayaan, kita juga harus memastikan pasar tersedia dan aksesnya terbuka luas, tegasnya. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis desa, termasuk sektor pariwisata dan usaha berbasis kearifan lokal. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa tren kredit perbankan untuk sektor UMKM terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Pada 2025, total kredit UMKM mencapai sekitar Rp1.487 triliun, dengan realisasi KUR sebesar Rp270 triliun. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, melainkan juga dari kemampuan pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Pengalokasian kredit kepada sektor UMKM tidak bisa hanya dilihat dari jumlahnya.

Ada kondisi di mana UMKM sudah mampu memproduksi barang, tetapi belum terserap pasar, sehingga berisiko menimbulkan kredit macet, jelasnya. Ia menambahkan, derasnya arus barang impor menjadi tantangan tersendiri bagi produk UMKM dalam menembus pasar domestik. Oleh karena itu, strategi penguatan UMKM ke depan harus mengintegrasikan akses pembiayaan dengan perluasan pasar. Melalui sinergi kebijakan antara pembiayaan, akses pasar, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis UMKM Indonesia akan semakin berdaya dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional





