Menko Kumham dan BPJS Kesehatan Bahas Harmonisasi Regulasi JKN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra , bersama jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan audiensi di Jakarta pada hari Selasa, membahas harmonisasi regulasi program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ).

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Menko Yusril menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung dan mengawal proses harmonisasi regulasi JKN serta keberlanjutan pembiayaan program tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang erat antar kementerian dan lembaga terkait agar regulasi yang dihasilkan benar-benar efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Koordinasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan draf regulasi hingga implementasi di lapangan, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas program JKN. Dalam audiensi tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan laporan mengenai perkembangan terkini pelaksanaan program JKN. Ia menginformasikan bahwa jumlah peserta JKN saat ini telah mencapai sekitar 250 juta jiwa, dengan tingkat keaktifan peserta yang cukup tinggi, yaitu sekitar 97 persen.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah peserta yang mengalami tunggakan iuran atau berstatus nonaktif. BPJS Kesehatan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui berbagai strategi, termasuk penguatan pendanaan, perbaikan mekanisme pengumpulan iuran, serta pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Prihati juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi digital dalam sistem pelayanan dan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Transformasi digital ini diharapkan dapat mempermudah peserta dalam mengakses layanan JKN dan mengurangi potensi terjadinya kecurangan.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memohon dukungan pemerintah terhadap sejumlah regulasi yang tengah dibahas dan memasuki proses harmonisasi, termasuk Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Kewajiban Aset (ALMA). Beberapa isu krusial yang dibahas dalam audiensi tersebut meliputi pembaruan skema pentarifan layanan kesehatan, standardisasi fasilitas kesehatan, penguatan sistem rujukan layanan, serta pengelolaan keseimbangan aset dan kewajiban Program JKN.

BPJS Kesehatan menyoroti potensi terjadinya defisit dalam Program JKN, mengingat iuran program belum mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan, termasuk kemungkinan kenaikan iuran, untuk menjaga keberlanjutan program. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengusulkan perubahan regulasi yang mengatur kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan paspor, dengan tujuan untuk memperkuat kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai isu yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan, terutama terkait kebijakan iuran JKN. Ia menyatakan bahwa Kemenko Kumham Imipas akan mengoordinasikan pembahasan lintas kementerian dan lembaga jika diperlukan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat





