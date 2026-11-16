Menkeu Suahasil Nazara Umumkan Belanja Negara November-Desember 2026 Capai Rp945,2 Triliun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan alokasi belanja negara untuk November dan Desember 2026 sebesar Rp945,2 triliun dengan penekanan pada efisiensi dan prioritas.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara resmi mengumumkan bahwa alokasi belanja negara untuk periode November hingga Desember 2026 ditetapkan sebesar Rp945,2 triliun. Pengumuman strategis ini disampaikan langsung oleh Menkeu pada konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada November 2026. Langkah ini menjadi kunci dalam memastikan terserapnya anggaran sisa tahun anggaran 2026 secara optimal.

Strategi Efisiensi dan Belanja Prioritas

Suahasil Nazara menekankan bahwa seluruh Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana sebesar Rp945,2 triliun tersebut secara ketat untuk belanja prioritas. Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga manfaat fiskal dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Penekanan utama dari arahan ini adalah percepatan realisasi program yang sudah direncanakan dalam strategi pemulihan dan pembangunan nasional.

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Bendahara Negara ini juga memberikan peringatan keras agar percepatan belanja tidak mengabaikan prinsip efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut bukan sekadar pembagian uang tanpa kendali, melainkan sebuah instrumen untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan semestinya. Suahasil Nazara menegaskan bahwa kecepatan belanjanya harus tetap berjalan seiring dengan munculnya efisiensi anggaran yang terukur dan transparan di setiap lini pemerintah.

Kinerja Pendapatan Negara Melebihi Target

Sejalan dengan rencana belanja besar-besaran tersebut, kinerja Pendapatan Negara hingga 31 Oktober 2026 mencatatkan angka yang sangat positif. Total Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun, yang berarti telah mencapai 83 persen dari target Outlook APBN. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 23,9 persen secara tahunan atau year on year, mengindikasikan peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi yang kuat.

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Struktur pendapatan tersebut didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang mencapai Rp2.064 triliun atau setara dengan 76,7 persen dari target APBN dengan pertumbuhan tahunan 20,8 persen. Di dalamnya, Penerimaan Pajak mencapai Rp1.796,8 triliun (76,2 persen dari target, tumbuh 23,2 persen yoy), sedangkan Kepabeanan dan Cukai mencatat Rp267,2 triliun (79,5 persen dari target, tumbuh 7,2 persen yoy). Disiplin pemungutan pajak menjadi fondasi utama ketahanan fiskal negara pada triwulan keempat ini.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP justru melampaui ekspektasi dengan raihan Rp551,8 triliun yang setara dengan 120,2 persen dari target, didorong oleh pertumbuhan luar biasa sebesar 37 persen secara tahunan. Sementara itu, Penerimaan Hibah tercatat hanya Rp2,1 triliun atau setara dengan 318,8 persen dari target dengan pertumbuhan minus 16,6 persen yoy, yang mencerminkan fluktuasi alami dari sumber dana eksternal non-utang.

Status Penyerapan Belanja dan Transfer Daerah

Sampai akhir Oktober 2026, Belanja Negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun atau mencapai 78 persen dari target APBN dengan pertumbuhan tahunan 15,6 persen. Komposisi belanja ini memperlihatkan dinamika internal pemerintah, di mana Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari target dengan pertumbuhan 24,7 persen yoy. Angka ini menunjukkan akselerasi signifikan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di tingkat pusat.

Dalam belanja pusat, Belanja Kementerian Lembaga mencapai Rp1.239,1 triliun atau 82 persen dari target dengan pertumbuhan tinggi 28,9 persen yoy, sementara Belanja non K/L tercatat Rp1.104,5 triliun atau 67,4 persen dari target dengan pertumbuhan 20,3 persen yoy. Di sisi daerah, Transfer ke Daerah atau TKD mencapai Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari target, namun mengalami kontraksi pertumbuhan minus 8,4 persen yoy. Kesenjangan penyerapan ini menjadi fokus utama dalam rencana belanja akhir tahun untuk menyetimbangkan pembangunan daerah.