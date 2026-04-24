Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Bantah Isu APBN Tersisa Rp120 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebutkan bahwa dana negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun. Beliau menegaskan bahwa APBN masih berada pada level yang memadai dan sebagian dana SAL telah digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah kabar yang beredar mengenai kondisi keuangan negara yang dikabarkan hanya tersisa Rp120 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam taklimat media di Jakarta pada hari Jumat, 24 April 2026, untuk meredakan kekhawatiran publik dan memberikan klarifikasi yang akurat mengenai kesehatan fiskal Indonesia.

Menteri Purbaya menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berada pada posisi yang sangat memadai dan jauh dari kondisi kritis seperti yang digambarkan dalam isu yang beredar. Beliau meyakinkan masyarakat bahwa negara memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” ujarnya dengan nada meyakinkan kepada para wartawan yang hadir. Penegasan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, mengingat isu-isu negatif mengenai kondisi keuangan negara dapat berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Menteri Purbaya menjelaskan bahwa angka Rp120 triliun yang menjadi dasar isu tersebut sebenarnya merujuk pada Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI). SAL ini merupakan kelebihan penerimaan negara dibandingkan dengan pengeluaran negara, dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara prudent dan bertanggung jawab. Dana SAL sebesar Rp120 triliun tersebut hanyalah sebagian kecil dari total SAL yang mencapai Rp420 triliun.

Sebagian besar dari SAL, yaitu sekitar Rp300 triliun, telah dialokasikan untuk menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat aktivitas perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Injeksi dana ke perbankan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan masyarakat, sehingga dapat memacu investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah menyadari bahwa perbankan memiliki peran sentral dalam intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan memperkuat likuiditas perbankan, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Proses penyuntikan dana ini dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ekonomi dan melakukan penyesuaian kebijakan fiskal jika diperlukan.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta mengurangi risiko-risiko yang dapat mengancam stabilitas fiskal. Pemerintah awalnya menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di Bank Indonesia, kemudian ditambah lagi sebesar Rp100 triliun menjelang periode Lebaran. Penambahan dana ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat selama periode tersebut, serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Periode Lebaran biasanya ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti belanja masyarakat dan penarikan dana tunai.

Pemerintah ingin memastikan bahwa perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat tanpa mengalami kesulitan. Dengan menjaga likuiditas perbankan, pemerintah juga dapat mencegah terjadinya kenaikan suku bunga yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah selalu didasarkan pada analisis yang mendalam dan pertimbangan yang matang, dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berjalan seiring dan saling mendukung. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tetap menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana negara digunakan dan dimanfaatkan. Pemerintah berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat tidak lagi termakan oleh isu-isu yang tidak benar dan dapat terus mendukung upaya-upaya pembangunan yang sedang dilakukan





