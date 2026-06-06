Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tengah diperkuat pemerintah bersama Bank Indonesia akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang berpengaruh langsung terhadap harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya produksi pelaku usaha.

Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Bakal Stabil, Janji Pedagang Tahu Tempe hingga Ibu Rumah Tangga Bisa Bernapas Lega. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tengah diperkuat pemerintah bersama Bank Indonesia akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Salah satu manfaat yang diharapkan adalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang berpengaruh langsung terhadap harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya produksi pelaku usaha. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah selama ini menjadi tantangan bagi sejumlah sektor usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk industri tahu dan tempe yang menggunakanPurbaya menjelaskan, fluktuasi nilai tukar rupiah berdampak langsung pada kenaikan biaya impor kedelai.

Kondisi tersebut membuat para perajin tahu dan tempe harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga keuntungan mereka tergerus dan sebagian terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jumat (6/6/2026).

Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah akan membantu menekan biaya impor bahan baku dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga harga produknya tetap terjangkau. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kecil, tetapi juga oleh masyarakat luas, khususnya rumah tangga yang selama ini ikut terdampak kenaikan harga barang akibat tekanan kurs. Purbaya menilai, rupiah yang lebih stabil akan membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga beban pengeluaran sehari-hari tidak meningkat secara signifikan.

Menurut Purbaya, kolaborasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian secara makro, tetapi juga memberikan dampak nyata hingga ke tingkat masyarakat dan pelaku usaha. Momen Kaesang dan Gubernur Sumsel Nobar Timnas Indonesia Vs OmanDanantara IndonesiaPimpinan DPR, Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Gelar Pertemuan Sabtu Pagi, ini Hasilnya Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perkuat koordinasi fiskal moneter melalui strategi terpadu demi menjaga stabilitas kurs rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Istana memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi masih terjaga. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah pelemahan nilai tukar, dengan fokus pada fundamental ekonomi dan langkah-langkah intervensi pasar guna menghadapi gejolak spekulatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Optimis Penguatan Rupiah Didukung Arus Modal Asing Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap penguatan Rupiah, didorong oleh masuknya modal asing ke pasar obligasi Indonesia dan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin Rupiah menguat kembali setelah pemerintah melihat aliran dana asing ke obligasi Indonesia, didukung langkah stabilisasi pasar keuangan.

Strategi Menko Airlangga Kendalikan Rupiah di Tengah Penurunan Nilai Tukar Terhadap Dolar AS Menko Airlangga menjelaskan salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah meningkatnya permintaan dolar AS pembayaran dividen. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Optimis Rupiah Menguat ke Level Rp15.000 per Dolar AS Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Bank Indonesia berpeluang mendorong Rupiah Menguat hingga Rp15.000 per dolar AS, didorong fundamental ekonomi yang membaik dan aliran modal asing. Tahukah Anda?

Rp200 Triliun Dana Pemerintah Suntik Likuiditas Ekonomi, Dorong Pertumbuhan di Atas 5 Persen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di Himbara sukses tingkatkan Likuiditas Ekonomi nasional, memicu optimisme pertumbuhan di atas 5 persen. DPR Kumpulkan Otoritas Ekonomi Bahas Rupiah, Pemerintah Optimistis Nilai Tukar Kembali MenguatSejumlah perusahaan buka suara mengenai kenaikan dolar Amerika Serikat (AS) membuat rupiah hari ini melemah dan juga terkait investasi ke depan untuk bisnis.

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