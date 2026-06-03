Menkeu Purbaya Yakin Kebijakan DHE SDA Perkuat Rupiah dan Ketahanan Ekonomi

Kebijakan repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) diyakini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat memperkuat stabilisasi rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan likuiditas valuta asing di pasar domestik.

Purbaya Yudhi Sadewa , Menteri Keuangan Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ( DHE SDA ) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi eksternal negara.

Kebijakan ini mewajibkan seluruh eksportir commodities untuk menempatkan hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik, sehingga meningkatkan penyediaan dolar AS di pasar lokal. Purbaya yakin langkah itu dapat mengatasi tekanan depresiasi rupiah yang telah terjadi belakangan. Ia menyatakan di Jakarta, Rabu (3/6), bahwa masuknya devisa dari ekspor SDA akan menumbuhkan likuiditas valuta asing, yang pada gilirannya dapat mengurangi kelangkaan dolar di pasar. Dengan pengawasan ketat atas pendapatan ekspor, sistem keuangan Indonesia diharapkan jadi lebih tangguh menghadapi volatilitas global.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diprediksi akan meningkatkan sentimen positif di kalangan investor asing, karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Kementerian Keuangan juga menyiapkan insentif pajak hingga nol persen bagi eksportir yang mematuhi aturan repatriasi. Purbaya menambahkan bahwa koordinasi dengan Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk mengantisipasi guncangan ekonomi eksternal yang tak terduga.

Meskipun rupiah masih Bergeser, ia optimis fundamental ekonomi tetap kuat dan aliran modal asing ke obligasi nasional turut mendukung penguatan kurs. Pada kesempatan lain, Purbaya menunggu persetujuan Menteri Sekretaris Negara untuk revisi aturan DHE SDA guna optimalisasi penerimaan devisa. Di sisi lain, Bank Indonesia melaporkan bahwa setoran devisa hasil ekspor SDA sudah berjalan positif, memberikan kontribusi pada stabilitas rupiah. Kementerian Keuangan juga beralih ke peluang dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang diprediksi meningkatkan transparansi dan profitabilitas sektor ekspor.

Namun Purbaya menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mempertahankan ketahanan ekonomi dengan kebijakan yang konsisten dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, kebijakan DHE SDA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme repatriasi, tetapi juga sebagai sinyal ke börglobal bahwa Indonesia serius mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan ekonomi makro





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Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam DHE SDA Stabilisasi Rupiah Ketahanan Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa

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