Menkeu Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Menuju Krisis 1998, Rupiah Dijaga Stabilitasnya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi seperti 1997-1998 meskipun rupiah melemah. Pemerintah dan BI bersinergi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat rupiah dan menarik modal asing.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Pernyataan ini disampaikan untuk meredakan kekhawatiran publik setelah nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS pada perdagangan Kamis 4 Juni.

Pelemahan mata uang ini memicu spekulasi di berbagai kalangan mengenai potensi terulangnya krisis moneter. Namun, Purbaya menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan era sebelum krisis 1998. Fiskal negara dalam keadaan baik dengan defisit anggaran yang terkendali, cadangan devisa yang memadai, dan sistem perbankan yang lebih stabil. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif meskipun ada tekanan eksternal.

Purbaya menyatakan optimismenya bahwa sentimen negatif yang mempengaruhi nilai tukar hanya bersifat sementara dan dapat diperbaiki melalui kebijakan yang terkoordinasi. Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menyiapkan strategi untuk memperkuat rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu langkah utama adalah sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih baik. Hal ini mencakup peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing.

Purbaya menjelaskan bahwa dengan meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah dan menjaga stabilitas pasar keuangan, investor asing kembali tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, pemerintah akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah juga menjadi bagian dari strategi ini.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya produksi bagi pelaku usaha, terutama yang bergantung pada bahan baku impor, sehingga daya saing industri nasional meningkat. Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa kombinasi kebijakan yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral akan segera terealisasi. Sinkronisasi ini akan memastikan setiap kebijakan saling mendukung untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan strategi yang terencana, Indonesia diharapkan dapat melewati tantangan global.

Pemerintah bertekad untuk terus menjaga kepercayaan pasar dan investor agar aliran investasi tetap mengalir ke dalam negeri. Purbaya optimis bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan akan segera membuahkan hasil positif, dan rupiah akan kembali menguat secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global





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