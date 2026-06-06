Menkeu Purbaya: Pelemahan Rupiah dan IHSG Tak Sejalan dengan Fundamental Ekonomi yang Solid

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan rupiah dan IHSG tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Ia menyoroti persepsi negatif pasar yang keliru dan membeberkan data realisasi belanja negara yang tinggi sebagai bukti ketahanan fiskal. Pemerintah akan mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memulihkan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Ia menyoroti persepsi negatif pasar yang dinilai keliru dan tidak sejalan dengan kondisi riil perekonomian nasional.

Dalam pernyataannya, Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat baik, menunjukkan ketahanan fiskal yang kuat. Aktivitas ekonomi di berbagai daerah juga terus memperlihatkan pertumbuhan positif, yang seharusnya menjadi indikator optimisme bagi para pelaku pasar. Namun, ia menyayangkan adanya persepsi yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kemunduran, yang kemudian memengaruhi sebagian investor. Hal ini menunjukkan adanya disonansi antara data ekonomi riil dengan sentimen yang beredar di pasar.

Ketidaksesuaian ini menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah, terutama dalam mengelola ekspektasi pasar agar sejalan dengan fakta dan data fundamental yang ada. Sebagai bukti konkret dari kekuatan fundamental ekonomi, Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun. Angka ini setara dengan 35,5 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong roda perekonomian.

Angka realisasi tersebut juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 34,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan belanja negara ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah memang berupaya untuk mempercepat realisasi belanja guna menstimulasi aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat menyumbang Rp1.059,3 triliun, atau 33,6 persen dari pagu APBN.

Realisasi belanja pemerintah pusat ini bahkan tumbuh lebih tinggi, yakni 52,6 persen secara tahunan. Data ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat aktif dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Dengan demikian, fundamental fiskal tetap kuat dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Menyikapi tantangan persepsi negatif, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja sama lebih erat dengan Bank Indonesia (BI).

Koordinasi yang kuat antara kedua lembaga ini diharapkan dapat secara efektif menghilangkan sentimen negatif yang beredar di pasar. Tujuannya adalah untuk memperkuat kembali kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Purbaya menyatakan bahwa meskipun koordinasi dengan bank sentral sebelumnya sudah erat, namun akan dipererat lagi untuk menghadapi situasi saat ini. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras, memberikan sinyal positif kepada pasar.

Kepercayaan investor adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah-langkah strategis akan dirumuskan bersama untuk mengkomunikasikan kondisi ekonomi riil secara transparan dan meyakinkan. Dengan demikian, diharapkan pasar dapat melihat fundamental yang kuat dan tidak terpengaruh oleh spekulasi atau informasi yang tidak akurat. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan membangun optimisme di tengah gejolak nilai tukar dan pasar saham





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Purbaya Yudhi Sadewa Pelemahan Rupiah IHSG Fundamental Ekonomi APBN

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