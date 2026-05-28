Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi rinci mengenai penggunaan anggaran APBN sebesar Rp 100 miliar oleh Presiden Prabowo Subianto untuk 1.098 sapi kurban.

Menkeu Purbaya mempertanyakan penggunaan anggaran APBN sebesar Rp 100 miliar oleh Presiden Prabowo Subianto untuk 1.098 sapi kurban . Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut dan menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Juru Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, menjelaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk bantuan sapi kurban bukanlah hal yang baru, karena sudah menjadi program rutin pemerintah setiap tahunnya. Bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat agar dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga berpartisipasi dalam perayaan Iduladha 1447 Hijriah dengan menyerahkan dua ekor sapi kurban, salah satunya diserahkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta.

Purbaya menjelaskan bahwa sapi kurban yang disediakan di DJP merupakan jenis sapi yang berasal dari Swiss dan dana untuk membeli hewan kurban berasal dari uang pribadinya, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Purbaya juga mengungkapkan perasaannya terkait pembatalan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini, sehingga ia bisa menyisihkan dana lebih untuk membeli dua hewan kurban yang berukuran besar





