Menkeu Purbaya Klaim Sapi Kurban yang Diserahkan dari Kocek Pribadi, Bukan APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dua ekor sapi kurban yang ia serahkan.Iduladha 1447 Hijriah berasal dari dana pribadi, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini muncul menyusul kritik terkait klaim Presiden Prabowo Subianto atas penggunaan APBN senilai Rp 100 miliar untuk bantuan sapi kurban. Purbaya mengaku tidak tahu detail pemakaian anggaran untuk bantuan sapi tersebut dan meminta untuk ditanyakan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban sudah menjadi program rutin pemerintahan, bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha. Purbaya sendiri menyerahkan satu sapi di Kantor Pusat Ditjen Pajak dan satu lagi di dekat rumah pribadinya di Jakarta Selatan. Ia mengaku sudah membatalkan niat untuk berhaji pada tahun ini sehingga bisa menghemat dana untuk membeli dua sapi berukuran besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi menyangkut dua ekor sapi kurban yang ia serahkan selama perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Menurutnya, kedua sapi tersebut dibeli dari kocek pribadi , bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto diklaim menggunakan APBN senilai Rp 100 miliar untuk bantuan sapi kurban. Purbaya mengaku belum mengetahui detail pemakaian anggaran untuk sapi kurban yang diklaim oleh Presiden. Ia meminta pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Saya enggak tau masalah itu, tanya Mensesneg.

Tapi rasanya sih uang mereka sendiri, kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Kamis (28/5/2026). Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban bukan hal baru karena sudah menjadi program rutin pemerintah setiap tahun. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat agar dapat merayakan Iduladha dan menikmati daging kurban. Maksud sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama, ujar Juri dalam keterangan tertulis. Menurut dia, penyaluran sapi kurban merupakan bagian dari bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, penggunaan anggaran negara dinilai wajar dan telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Purbaya sendiri menyerahkan dua ekor sapi kurban.

Satu ekor diserahkan untuk dilakukan pemotongan di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (27/5/2026). Sapi tersebut merupakan satu ras sapi yang berasal dari Swiss. Purbaya tidak mengungkap berapa dana yang dihabiskannya untuk membeli sapi tersebut. Selain di DJP, ia juga menyerahkan satu ekor sapi kurban lain di dekat kediaman pribadinya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.

Kayaknya (berat sapinya) lebih gede daripada ini, ucap dia. Purbaya mengaku bahwa belanja untuk kurban tersebut berasal dari kocek pribadi. Ia juga batal melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini, sehingga bisa menyimpan dana lebih untuk membeli dua hewan kurban berukuran besar. Terus kan enggak jadi haji.

(Sedih enggak jadi haji? ) Ya sedih, tapi emang bukan rejeki. Santai aja lah. Mungkin tahun depan bisa, beber dia





