Menkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Capai 6 Persen di 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen di tahun 2026, didukung oleh optimalisasi kebijakan strategis dan kinerja positif pada kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa optimalisasi kebijakan strategis pemerintah akan menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi di tahun ini, dengan target pencapaian 6 persen.

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen. Menkeu Purbaya menekankan pentingnya memaksimalkan momentum pertumbuhan yang ada dan menjalankan kebijakan secara optimal untuk terus mendorong pertumbuhan menuju target 6 persen. Beliau menyampaikan hal ini dalam konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I tahun 2026 ini sejalan dengan peningkatan di berbagai sektor perekonomian secara umum.

Pertumbuhan ekonomi yang positif ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk percepatan belanja pemerintah, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan investasi yang didukung oleh akselerasi proyek-proyek infrastruktur strategis. Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan akomodasi makanan-minuman (mamin) juga berkontribusi signifikan dalam memenuhi permintaan domestik dan luar negeri, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Menkeu Purbaya menyoroti bahwa angka 5,61 persen merupakan pencapaian yang baik, sebanding dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang mencapai 5,04 persen, yang merupakan peningkatan dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Beliau juga menekankan peran penting sektor perdagangan, khususnya ritel dan daya beli masyarakat, yang turut mengalami peningkatan. Konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 5,52 persen, dibandingkan dengan 4,9 persen pada periode sebelumnya, dan memberikan kontribusi sebesar 54,36 persen terhadap ekonomi nasional. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya juga menyinggung pertumbuhan di sektor perumahan, yang mencapai 3,54 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan ini melalui berbagai stimulus yang sedang dikaji bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beliau mengungkapkan telah berdiskusi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengenai pembersihan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman di bawah Rp1 juta, yang diharapkan dapat membuka akses pembiayaan perumahan bagi puluhan juta orang.

Upaya ini diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Keberhasilan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6 persen di tahun ini sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan domestik





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertumbuhan Ekonomi Menkeu BPS Konsumsi Rumah Tangga Investasi Sektor Manufaktur Sektor Perumahan Kebijakan Ekonomi APBN OJK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Women’s Series Manila 2026 Jadi Ajang Penguatan Timnas 3x3 Putri ke Asian Games 2026Timnas basket 3x3 putri bersiap untuk menjajal turnamen Women's Series 2026 di Manila. Ajang ini dijadikan pemanasan untuk Asian Games 2026.

Read more »

Rupiah Melemah Setelah Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah setelah rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Rupiah berada di level Rp17.425/US$ dengan depresiasi 0,35%.

Read more »

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I-2026 Capai 5,61 PersenKepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen year-on-year (yoy).

Read more »

Indonesia Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,61% di Kuartal I-2026, Menkeu: Target Tercapai!Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kegembiraannya atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal I-2026, melampaui target pemerintah sebesar 5,5%.

Read more »

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Q1 2026 Tertinggi dalam 5 TahunBPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada periode Januari-Maret 2026 meningkat sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Read more »

PDB Kuartal I 2026 capai 5,61 Persen, Menkeu Purbaya: Luar Biasa, Kita Terlepas dari Kutukan!Menkeu Purbaya sebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026. Capaian ini dorong konsumsi dan ekspor, lepas dari kutukan 5 persen pertumbuhan ekonomi.

Read more »