Menkeu Airlangga: Insiden Penyadapan Hanya Gangguan Sentimen, Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Menteri Keuangan Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insiden penyadapan kepala negara hanya berdampak pada sentimen psikologis pasar, bukan fundamental ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Airlangga Hartarto menyampaikan penyesalan mendalam terkait terjadinya insiden penyadapan yang menimpa kepala negara. Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut hendaknya dipisahkan antara gangguan psikologis jangka pendek dengan realitas fundamental perekonomian nasional yang sebenarnya. Pernyataan ini dilontarkan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).

Sentimen Pasar Bukan Gangguan Fundamental

Airlangga Hartarto secara eksplisit menyatakan bahwa dampak dari insiden penyadapan tersebut tidak menyentuh akar fundamental ekonomi Indonesia, melainkan hanya berupa gangguan sentimen semata. Ia mengakui bahwa pergerakan ekonomi memang tidak lepas dari faktor psikologis para pelaku pasar yang dapat merespons situasi politik atau keamanan negara. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa indikator-indikator utama perekonomian tetap terjaga dengan stabil.

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Kepastian Investasi dan Respons Kepolisian

Menanggapi kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha mengenai potensi dampak kasus penyadapan terhadap minat investasi di dalam negeri, Airlangga Hartarto meminta seluruh pihak untuk menilai langkah penanganan yang sedang berjalan. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam mengusut dan menangani insiden tersebut secara hukum. Langkah cepat dan tegas dari pihak kepolisian dinilai memberikan sinyal positif bagi kepastian iklim investasi di tanah air.

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Menjaga Kepercayaan Investor Global

Kepastian hukum melalui penanganan kasus ini menjadi kunci penting bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan para investor domestik maupun asing. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa stabilitas kepercayaan publik terhadap institusi negara adalah aset yang tak ternilai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Respons cepat aparat penegak hukum menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah keamanan internal tanpa mengganggu prospek ekonomi makro yang sudah terbangun.

Stabilitas Makroekonomi Tetap Prioritas Utama

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah dinamika politik dan keamanan yang mungkin muncul. Fokus strategis tetap tertuju pada penguatan fondasi ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang sehat. Dengan menjaga fundamental yang kuat, pemerintah yakin bahwa gangguan sentimen sesaat tidak akan mampu mengubah jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia yang positif.