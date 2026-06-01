Menjembatani Kesenjangan Pengetahuan dan Penghayatan Pancasila dalam Kehidupan Indonesia

Analisis mendalam tentang asal‑usul filosofis Pancasila, interpretasi para pemikir, dan hasil survei terbaru yang mengungkap kesenjangan antara pengetahuan simbolik dan internalisasi nilai‑nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Di hadapan Badan Penyelidik Usaha‑Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Sukarno menyampaikan rumusan filsafat Pancasila yang ditimba dari sumur paling dalam kebudayaan Nusantara. Dalam pidatonya ia menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah pandangan hidup yang berakar pada nilai‑nilai universal manusia.

Sukarno menelusuri warisan tradisi lokal, menggabungkannya dengan pemikiran Barat dan Timur, lalu menghasilkan lima sila yang diharapkan menjadi dasar kesepakatan semua golongan dalam rangka meraih kemerdekaan. Filsuf sekaligus pastor Nicolaus Driyarkara, yang hidup sezaman dengan era Sukarno, menafsirkan Pancasila sebagai manifestasi kodrat manusia dalam relasinya dengan yang ilahi, sesama, dan komunitas. Baginya, sila pertama bukan sekadar doktrin teologis, melainkan pengakuan terhadap dimensi transenden yang menjadi sumber nilai bagi seluruh kehidupan.

Driyarkara menegaskan bahwa Pancasila mengundang manusia untuk memanusiakan diri secara lengkap, menjadikan etika universal sebagai pijakan bersama. Pengembangan pemikiran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Frans Magnis‑Suseno, yang menyajikan Pancasila sebagai sebuah sistem etika sosial yang melampaui moralitas individu. Menurutnya, sila pertama - Ketuhanan Yang Maha Esa - bukan berarti agama negara, melainkan pengakuan bahwa nilai‑nilai dasar kebangsaan berakar pada dimensi spiritual yang melampaui kepentingan parsial.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut pengakuan mutlak atas martabat tiap individu tanpa pengecualian, serta mengharuskan transformasi sikap batin di luar sekadar toleransi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dalam pandangan Magnis‑Suseno, bukan nasionalisme sempit, melainkan solidaritas inklusif yang mengakui perbedaan sebagai kekayaan bersama. Pada sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, ditekankan bahwa warga negara harus matang secara politik, mampu bermusyawarah, dan tidak sekadar mengandalkan pemungutan suara mayoritas yang dapat menindas minoritas.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut lebih dari sekadar distribusi materi, melainkan pengakuan hak setiap orang untuk hidup bermartabat. Sayangnya, rumusan filsafat yang mendalam itu sering kali tereduksi menjadi teks hafalan dalam buku pelajaran dan upacara. Survei persepsi masyarakat terhadap Empat Pilar MPR RI (1‑9 Desember 2025) mengungkap kesenjangan lebar antara pengetahuan formal dan internalisasi Pancasila.

Skor pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila mencapai 3,42 dari maksimal 4,0, nilai tertinggi dibandingkan tiga pilar lainnya, namun skor internalisasi hanya 2,98, terendah di antara semua pilar. Temuan ini menandakan bahwa masyarakat cukup mengenal Pancasila sebagai identitas nasional, tetapi belum sepenuhnya menghayatinya dalam persoalan konkret kehidupan sehari‑hari. Pendekatan sosialisasi yang selama ini lebih menekankan pada memorisasi simbolik terbukti kurang efektif dalam membangun pengalaman etis.

Data menunjukkan bahwa 88,8 persen responden menghafal lengkap sila pertama, 77,2 persen sila kedua, 78,0 persen sila ketiga, dan 76,2 persen sila kelima. Namun, hanya 65,8 persen yang menghafal lengkap sila keempat, dengan 20,3 persen tidak mengingatnya sama sekali, menjadikannya bagian paling lemah dalam ingatan kolektif. Kesimpulannya, tantangan Indonesia kini adalah mentransformasikan pengetahuan simbolik menjadi kesadaran etis yang hidup dalam praktik sosial, menjadikan Pancasila bukan sekadar teks, melainkan panduan moral yang menggerakkan kehidupan berbangsa





