Menjelang Mubes V Kosgoro 1957, La Ode Safiul Akbar Kantongi Dukungan Senior Golkar

La Ode Safiul Akbar mendapat dukungan dari Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menjelang Musyawarah Besar V Kosgoro 1957. Tim pemenangan optimis dengan program unggulan koperasi dan konsolidasi daerah.

Menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 yang akan digelar dalam waktu dekat, suhu politik di tubuh organisasi pendiri Partai Golkar ini semakin memanas. Kubu La Ode Safiul Akbar , yang diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Zainuddin, memastikan diri telah mengantongi dukungan kuat dari para petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Zainuddin mengungkapkan bahwa politisi senior sekaligus Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, telah memberikan sinyal dukungan secara langsung kepada La Ode Safiul Akbar.

"Dengan adanya ungkapan langsung dari Pak Agung Laksono terkait dukungannya kepada La Ode Safiul Akbar, kami memastikan bahwa para petinggi Partai Golkar berdiri bersama mendukung visi dan misi La Ode untuk memimpin Kosgoro 1957," ujar Zainuddin di Markas Kosgoro, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 30 Mei 2026. Langkah ini menjadi awal yang strategis bagi tim pemenangan untuk menggalang kekuatan menjelang pemilihan ketua umum periode 2026-2031.

Dalam waktu dekat, La Ode Safiul Akbar dijadwalkan akan menggelar pertemuan khusus dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini dinilai banyak kalangan sebagai langkah krusial untuk menyelaraskan gerak Kosgoro 1957 sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar. Kosgoro 1957 sendiri memiliki sejarah panjang sebagai wadah perjuangan yang turut membesarkan Golkar sejak era Orde Baru. Mubes V kali ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya dekat dengan pusat, tetapi juga kuat di akar rumput.

Zainuddin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan La Ode Safiul Akbar nantinya, pembangunan organisasi akan difokuskan penuh pada penguatan daerah dan ekonomi kerakyatan. Salah satu program unggulan yang diusung adalah mengaktifkan jaringan koperasi di setiap wilayah. La Ode berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna menemui pengurus Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia.

"Setelah terpilih nanti, Bang La Ode tidak akan diam di Jakarta. Beliau akan turun langsung ke setiap daerah dari Aceh sampai Papua, menyapa PDK, dan memastikan program kesejahteraan seperti koperasi ini berjalan di tiap wilayah," tegas Zainuddin. Wakil Ketua Umum Kosgoro 1957 yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan, Yan Pieter Pangaribuan, menambahkan bahwa figur La Ode Safiul Akbar adalah jawaban tepat untuk masa depan organisasi.

Menurut Yan Pieter, salah satu kekuatan utama La Ode terletak pada karakter personalnya yang merakyat dan penuh hormat kepada para senior serta kader di daerah.

"Dengan kerendahan hati yang dimiliki Bang La Ode, kami sangat meyakini bahwa PDK Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia akan memberikan dukungan penuh dan solid kepada beliau untuk memimpin Kosgoro 1957 periode 2026-2031," pungkas Yan Pieter. Dengan modal dukungan dari tokoh senior, rencana pertemuan dengan Ketum Golkar, serta program kerja yang menyasar kesejahteraan daerah, kubu La Ode Safiul Akbar optimis dapat membawa semangat baru pada Mubes V Kosgoro 1957 mendatang.

Konsolidasi akar rumput dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi ciri khas kepemimpinan yang diusung, sekaligus membuktikan bahwa Kosgoro 1957 tetap relevan sebagai organisasi perjuangan yang berpihak pada rakyat. Mubes V kali ini juga disorot sebagai ajang pembuktian bagi kader-kader Golkar di daerah untuk bersatu padu mendukung visi besar organisasi. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan Kosgoro 1957 mampu melahirkan program-program konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan anggota dan masyarakat luas





