Menjaga Napas Leuser: Kisah Farwiza dan Perjuangan Melawan Bencana

Bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara menyoroti pentingnya perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser. Farwiza Farhan, aktivis konservasi, memimpin upaya membantu korban dan memperjuangkan pencegahan bencana di masa depan.

Kawasan Ekosistem Leuser , yang diakui UNESCO sebagai salah satu tempat terakhir di bumi di mana gajah, harimau, badak, dan orangutan hidup berdampingan, kini menghadapi ancaman serius terhadap upaya pelestariannya.

Para aktivis konservasi berada di garis depan, berjuang melawan pemerintah dan perusahaan yang melakukan pembabatan hutan. Farwiza Farhan tidak pernah membayangkan bencana banjir dan longsor dahsyat akan melanda Aceh dan dua provinsi lainnya di Sumatra. Aceh memang sering mengalami banjir dan longsor, tetapi kejadian menjelang akhir 2024 hingga awal 2025 ini jauh melampaui perkiraannya.

Di minggu-minggu pertama bencana, Farwiza dilanda kepanikan ketika rekan-rekannya di Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), tidak dapat dihubungi karena terputusnya jaringan listrik. Pada saat yang sama, tim HAkA sedang mempersiapkan Festival Nenggeri Linge di Desa Linge, Aceh Tengah.

'Kami mendengar kabar jalan terputus dan desa-desa tersapu, membuat mereka terisolasi,' kenangnya. Penelitian pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi di lahan konsesi perusahaan berkontribusi terhadap banjir dan longsor di Sumatra Utara. Pemerintah mengajukan gugatan senilai Rp4,8 triliun dan mencabut izin perusahaan yang terkait dengan bencana tersebut, namun efektivitas tindakan ini masih menjadi pertanyaan. Kepanikan Farwiza semakin meningkat ketika dia menyadari bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh rekan-rekannya di HAkA, tetapi juga oleh masyarakat lokal.

Pemerintah mengklaim bahwa bencana disebabkan oleh kombinasi curah hujan ekstrem dan dinamika atmosfer yang memicu bibit siklon tropis Senyar, namun kemudian mengakui peran alih fungsi lahan dan deforestasi di hulu sungai sebagai faktor penyebab. HAkA bergerak cepat untuk merespons bencana, terutama membantu para korban. Mereka mengumpulkan data kebutuhan masyarakat, membuka donasi publik, dan menyalurkan bantuan setelah terkumpul. Tujuan utama Farwiza dan HAkA adalah mengurangi penderitaan korban yang kehilangan anggota keluarga, kebutuhan dasar, dan bahkan tempat tinggal.

Mereka berharap bantuan yang cepat akan meringankan beban para korban. Selama terjun langsung ke lapangan, Farwiza sering merasa lelah secara mental dan terpaksa menolak beberapa tawaran wawancara. Hampir enam bulan setelah bencana, situasi di Aceh belum sepenuhnya pulih. Farwiza menyadari bahwa risiko bencana akan tetap ada jika upaya pencegahan komprehensif tidak dilakukan.

Dari pengalaman ini, Farwiza bertekad untuk melindungi salah satu ekosistem terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara agar terhindar dari bencana di masa depan, demi generasi mendatang. Masa kecil Farwiza di Aceh diisi dengan bermain di alam, memanjat pohon, berlarian di pantai, dan mengumpulkan kerang. Kecintaannya pada alam mendorongnya untuk mempelajari biologi di perguruan tinggi. Setelah lulus, Farwiza menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan di bidang konservasi laut, namun akhirnya menemukan jalannya di konservasi hutan.

Dukungan keluarga yang membebaskan dan menekankan pentingnya pengembangan rasa ingin tahu telah membentuk kegigihan dan pandangannya dalam dunia konservasi, terutama saat dia mulai mengenal Leuser. Pada tahun 2010, Farwiza pertama kali melihat hamparan hutan Leuser yang asri dari pesawat dan terkesan dengan keindahannya. Dia kemudian bergabung dengan Stasiun Riset Ketambe, sebuah pusat konservasi yang terkenal





