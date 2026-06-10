Menjadikan Teknologi Sebagai Kekuatan Strategis Indonesia Menuju 2045

Indonesia harus melampaui slogan transformasi digital dan membangun ekosistem teknologi yang menguasai seluruh rantai nilai, dari sumber daya mineral hingga kecerdasan buatan, guna menjadi kekuatan strategis pada peringatan seratus tahun kemerdekaan.

Indonesia kini berada di persimpangan penting dimana pertanyaan strategis melampaui sekadar transformasi digital. Selama lebih dari satu dekade, istilah transformasi digital telah menjadi mantra yang diulang-ulang oleh konsultan dan pembicara seminar, dengan menekankan peningkatan pengguna internet yang telah mencapai 80,6 persen dari total 284 juta jiwa pada tahun 2026.

Namun, fokus semata pada adopsi teknologi hanya menggores permukaan. Tantangan sejati ialah bagaimana teknologi dapat menjadi kekuatan strategis bagi negara menjelang peringatan seratus tahun kemerdekaan pada 2045. Konsep ini melampaui fungsi pemerintahan; ia menuntut seni negara dalam mengelola ekosistem digital-dari mineral kritis, pasar, talenta, data, hingga infrastruktur komputasi-sebagai instrumen utama pencapaian tujuan nasional. Perubahan dinamika kekuasaan global kini beralih dari kontrol atas sumber daya fisik seperti minyak dan jalur laut menuju dominasi kecerdasan buatan, semikonduktor, dan rantai nilai yang menyertainya.

Amerika Serikat memegang posisi puncak dengan menguasai desain cip, perangkat lunak, dan kontrol mesin litografi, sementara China berusaha menutup kesenjangan melalui kebijakan swasembada, mencatat 41 persen pangsa pasar akselerator AI domestik pada 2025. Di tengah persaingan dua raksasa, negara‑negara menengah seperti Taiwan juga memainkan peran krusial dengan memproduksi lebih dari 90 persen cip tercanggih di dunia, menjadikannya simpul tak tergantikan dalam jaringan global.

Bagi Indonesia, potensi strategis terletak pada posisi sebagai pemasok terbesar nikel dunia-mencapai sekitar 60 persen pangsa pasar pada 2024-serta cadangan tembaga, timah, bauksit, dan silika yang melengkapi hulu rantai nilai teknologi. Meskipun demikian, negara belum memiliki kapasitas produksi baterai yang memadai, sehingga mayoritas nikel berakhir sebagai bahan mentah yang diolah di luar negeri, terutama China. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus US$100 miliar pada 2025 dan mencapai US$180 biliar pada 2030, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara.

Pendapatan aplikasi berfitur AI telah melambung 127 persen, mengindikasikan potensi komersial yang kuat. Namun, Indonesia masih berperan sebagai konsumen pasif, bukan pencipta. Program AI Talent Factory yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama perguruan tinggi terkemuka bertujuan memperkuat talenta lokal untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pangan, energi, dan transportasi.

Untuk mewujudkan visi menjadi kekuatan strategis pada 2045, diperlukan dukungan luas dari semua pemangku kepentingan, investasi pada infrastruktur komputasi tingkat tinggi, dan kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada kontrol ekspor teknologi dari negara lain





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