Meninjau Infrastruktur Strategis: Tantangan Kapasitas Pelabuhan Nabire dalam Mendukung Logistik Papua Tengah

Wakil Presiden melakukan peninjauan langsung terhadap Pelabuhan Nabire di Papua Tengah untuk mengevaluasi keterbatasan kapasitas dermaga yang menghambat distribusi logistik dan mobilitas barang pokok di wilayah tersebut.

Provinsi Papua Tengah kini tengah menjadi sorotan nasional, terutama terkait dengan tantangan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pada Senin, 20 April 2026, Wakil Presiden melakukan peninjauan mendalam terhadap Pelabuhan Nabire yang selama ini berfungsi sebagai urat nadi utama bagi distribusi logistik di Papua Tengah .

Pelabuhan ini memegang peranan yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk utama bagi pasokan barang kebutuhan pokok, material pembangunan infrastruktur, hingga distribusi komoditas unggulan ke berbagai wilayah pedalaman di Papua Tengah. Sayangnya, efektivitas pelabuhan ini terbentur oleh keterbatasan kapasitas yang kronis, sehingga menghambat kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat di kawasan timur Indonesia tersebut. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden menerima laporan langsung dari pihak pengelola pelabuhan mengenai kendala operasional yang dihadapi setiap harinya. Masalah utama yang mengemuka adalah panjang dermaga yang dinilai belum mampu mengakomodasi aktivitas kapal penumpang dan kapal kargo secara bersamaan. Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, menjelaskan secara teknis bahwa panjang dermaga saat ini hanya sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter. Sementara itu, kapal-kapal yang rutin bersandar di pelabuhan tersebut memiliki panjang berkisar antara 144 meter hingga 177 meter. Akibat dari keterbatasan ruang gerak ini, ketika sebuah kapal penumpang sedang melakukan proses bongkar muat, kapal kargo yang membawa logistik penting justru harus menunggu di luar area pelabuhan karena tidak ada ruang sandar yang cukup. Kondisi antrean kapal ini tentu menjadi penghambat serius bagi distribusi kebutuhan pokok yang seharusnya berjalan cepat dan efisien demi menjaga stabilitas harga di tingkat lokal. Selain kendala panjang dermaga, Ewanggen Kokoya juga menekankan bahwa kapasitas fasilitas pendukung di pelabuhan tersebut saat ini belum memadai untuk melayani kontainer berukuran besar. Keterbatasan ruang sandar ini membuat sistem antrean menjadi sangat panjang, bahkan kapal sering kali tidak memungkinkan untuk bersandar secara beriringan atau saling papasan. Hal ini diperparah dengan tingginya volume kunjungan kapal yang tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur dermaga saat ini. Pemerintah pusat kini dihadapkan pada tuntutan untuk segera melakukan perluasan dan modernisasi pelabuhan agar mampu menampung arus barang yang lebih besar seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di Papua Tengah. Perbaikan pelabuhan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai langkah krusial untuk menekan biaya logistik tinggi yang selama ini membebani masyarakat Papua. Diharapkan dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat, revitalisasi dermaga Pelabuhan Nabire dapat segera diprioritaskan demi menjamin ketahanan pangan dan kelancaran distribusi logistik yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di provinsi hasil pemekaran ini





