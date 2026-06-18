Menhut Serukan Waspada Ancaman Karhutla Saat El Nino, Tren Kebakaran Turun

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak seluruh pihak tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama fenomena El Nino meski tren数据显示 kebakaran mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengajak seluruh pihak untuk tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat fenomena El Nino sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menhut menekankan bahwa walaupun tren kebakaran menunjukkan penurunan, kewaspadaan tetap diperlukan karena potensi ancaman masih tinggi selama periode El Nino. Data menunjukkan bahwa luas area karhutla di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, luas kebakaran mencapai sekitar 2,61 juta hektare, lalu turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun menjadi sekitar 1,16 juta hektare pada 2023. Raja Juli menyampaikan apresiasi atas kemampuan mengendalikan karhutla yang terus showing perbaikan dalam beberapa siklus El Nino terakhir.

Capaian ini diperoleh melalui kolaborasi yang kuat antar berbagai instansi dan pihak, termasuk BMKG, BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga masyarakat umum. Saat ini, beberapa daerah seperti Muratara dan Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, masing-masing mencatat lebih dari 50 hektare lahan terbakar. Meskiтрен kebakaran secara nasIONAL menurun, dampak El Nino tetap memerlukan kewaspadaan ekstra karena cuaca lebih kering dapat meningkatkan risiko.

Raja Juli mengharapkan partisipasi semua pihak untuk terus mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla agar angka kebakaran dapat terus dikurangi di masa depan





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