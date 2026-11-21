Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjamin tidak ada izin tambang di Ujung Kulon demi konservasi badak jawa. Langkah ini diambil untuk melindungi habitat kritis satwa langka di Banten dari eksploitasi sumber daya alam.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan kepastian tegas terkait status kawasan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Pejabat kementerian ini menyatakan secara eksplisit bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau PPKH untuk kepentingan kegiatan pertambangan di dalam kawasan tersebut. Janji ini dipegang teguh untuk memastikan bahwa wilayah yang menjadi habitat kritis Badak Jawa tetap terjaga keasliannya.

Komitmen Konservasi Badak Jawa di Banten

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa tugas utama kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah mempertahankan fungsinya sebagai ruang konservasi bagi Badak Jawa. Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN tersebut menjelaskan bahwa perlindungan habitat merupakan elemen fundamental dalam strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies langka ini. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret mencegah invasi aktivitas industri yang dapat mengancam ekosistem alami satwa endemik tersebut.

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Deklarasi Resmi Penolakan Izin Tambang

Dalam pernyataannya kepada awak media yang dikutip pada Sabtu, 21 November, Menhut Raja Juli Antoni mengulangi komitmennya dengan kalimat yang sangat jelas. "Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," ujar dia. Pernyataan resmi ini berfungsi sebagai penghalang administratif bagi setiap usaha yang berupaya mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk tujuan ekstraktif di wilayah perlindungan tersebut.

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Harapan Ideal Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Pejabat setingkat menteri tersebut berharap agar seluruh aktivitas pertambangan, termasuk di area sekitarnya, dapat dihentikan sepenuhnya. Raja Juli Antoni menyampaikan saran keras bahwa idealnya tidak ada sama sekali izin Usaha Pertambangan atau WUP di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pandangan ini didasari oleh pemahaman bahwa keberadaan izin usaha apapun berpotensi membawa dampak negatif terhadap integritas lingkungan hutan tropis yang ada.

Peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Meskipun Kementerian Kehutanan mengambil posisi tegas, Menteri Raja Juli Antoni menyerahkan penanganan informasi terkait wilayah izin usaha pertambangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini mengakui bahwa otoritas administratif untuk menentukan WUP berada di bawah naungan kementerian lain. Namun, penegasan posisi Kementerian Kehutanan tetap berlaku kuat untuk memastikan bahwa perlindungan habitat Badak Jawa menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan tata ruang.