Menteri Kehutanan menegaskan tidak akan menerbitkan izin PPKH untuk pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon demi menjaga habitat badak jawa.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni memberikan jaminan tegas bahwa tidak akan ada aktivitas pertambangan yang mengganggu ekosistem di Taman Nasional Ujung Kulon, lokasi terakhir badak jawa di dunia. Pernyataan ini dilontarkan secara eksplisit untuk meredam kekhawatiran publik dan kalangan konservasi mengenai potensi eksploitasi sumber daya alam di kawasan cagar alam yang sangat sensitif tersebut.

Penegasan Penolakan Izin PPKH Tambang

Raja Juli Antoni secara resmi menyatakan bahwa izin PPKH atau Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Usaha di kawasan konservasi tertentu, khususnya untuk kepentingan pertambangan, tidak akan pernah diterbitkan di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa kewenangan atas izin tersebut tetap berada di tangannya sebagai Menhut, namun ia berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon.

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Pernyataan kuat ini disampaikan oleh Raja Juli di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). Ia menekankan bahwa idealnya, tidak ada sama sekali Wilayah Usaha Pertambangan atau WUP di kawasan tersebut. Raja Juli juga menyarankan agar tidak ada aktivitas pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon untuk menjaga keutuhan habitat satwa langka tersebut.

Kejelasan mengenai informasi keberadaan WUP di kawasan tersebut dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Raja Juli kembali memastikan bahwa Kementerian Kehutanan hanya akan memberikan izin untuk kepentingan konservasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ia menegaskan bahwa Taman Nasional mereka tidak akan pernah ada tambang dan dirinya sebagai Menhut akan berjanji tidak akan menerbitkan izin apapun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

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Penguatan Fasilitas Konservasi Badak Jawa

Selain memastikan tidak ada izin pertambangan, Kementerian Kehutanan juga akan memperkuat perlindungan habitat badak jawa melalui rehabilitasi hutan dan perbaikan ekosistem. Upaya ini mencakup peningkatan pengamanan kawasan dengan penambahan kamera jebak serta personel polisi hutan di kawasan konservasi tersebut.

Tindakan strategis ini diungkapkan oleh Raja Juli Antoni saat menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam Muara Angke, Jakarta, pada Senin (10/8/2026). Penguatan pengamanan ini merupakan respons langsung terhadap ancaman kepunahan yang terus mengintai populasi badak jawa yang sangat terbatas jumlahnya.

Upaya Habitat Kedua dan Kolaborasi Lembaga

Di sisi lain, Raja Juli menyebut terdapat rekomendasi dari para ilmuwan agar pemerintah menyiapkan habitat kedua atau populasi liar kedua bagi badak jawa. Langkah preventif ini sangat krusial untuk memastikan kelangsungan hidup spesies tersebut jika terjadi bencana atau gangguan ekologis di Ujung Kulon. Sejumlah lokasi masih dikaji sebagai calon habitat alternatif, termasuk Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo, maupun taman nasional lainnya.

Penentuan lokasi habitat alternatif tersebut masih menunggu hasil studi mendalam dari para ahli. Kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan terus dijalin untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat membahayakan keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon.