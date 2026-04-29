Menhub dan Dirut KAI Sampaikan Belasungkawa ke Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjenguk keluarga korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, dan menyampaikan duka cita serta memberikan pendampingan. PT KAI juga memberikan santunan kepada keluarga korban dan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyampaikan belasungkawa langsung kepada keluarga korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur , Jawa Barat.

Kunjungan ini merupakan wujud empati dan tanggung jawab atas insiden tragis yang melibatkan Kereta Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek. Rombongan meninjau kediaman almarhumah Nurlaela di Cikarang Timur, kemudian melanjutkan ke rumah duka almarhumah Arinjani Novita Sari dan almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna di Tambun. PT KAI menyatakan duka cita yang mendalam dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga korban atas kejadian yang tidak terduga ini.

Selain kunjungan langsung, seluruh Direksi KAI juga telah memberikan dukungan dan santunan kepada keluarga korban di berbagai lokasi sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Bobby Rasyidin menegaskan bahwa PT KAI tengah melakukan investigasi mendalam bersama pihak terkait untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Hasil investigasi ini akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan operasional kereta api. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api semakin terjamin dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

KAI berkomitmen untuk transparan dalam proses investigasi dan akan segera mengumumkan hasilnya kepada publik. Keluarga korban juga menyampaikan harapan agar penyebab kecelakaan dapat segera diketahui agar keadilan dapat ditegakkan. Hary Marwata, ayah dari almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna, menjelaskan bahwa putrinya merupakan pengguna setia KRL untuk aktivitas sehari-harinya. Ia berharap proses investigasi berjalan lancar dan memberikan jawaban yang jelas mengenai penyebab kecelakaan tersebut.

PT KAI telah memberikan santunan kepada para korban, sebesar Rp35.000.000 bagi korban meninggal dunia dan Rp15.000.000 bagi korban luka. Selain itu, KAI juga memastikan pengelolaan dan pengembalian barang-barang milik korban kepada keluarga melalui posko yang telah disiapkan. Sebagai respons cepat terhadap kejadian ini, KAI Group telah menyiapkan posko informasi dan layanan di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga korban dan di Stasiun Gambir untuk mendukung kebutuhan pelanggan terdampak lainnya.

Setelah proses evakuasi dan pembersihan jalur kereta api di wilayah Bekasi Timur selesai dilakukan, operasional kereta api kembali normal secara bertahap mulai pukul 14.00 WIB. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan sebelum operasional dijalankan kembali untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemulihan operasional telah melalui pemeriksaan ketat. KAI akan terus memberikan perkembangan penanganan secara berkala dan mendampingi keluarga korban dalam menghadapi masa sulit ini.

Perusahaan juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian keluarga korban serta para pelanggan selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung. Data sementara menunjukkan bahwa terdapat 16 korban meninggal dunia, 45 orang masih dalam perawatan, dan 45 orang lainnya telah diperbolehkan pulang. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit rujukan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan





