Menhan Sjafrie Terima Kunjungan Menhan Qatar, Perkuat Kerja Sama Pertahanan Bilateral

Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani di Jakarta. Pertemuan membahas isu strategis global, kerja sama industri pertahanan, dan latihan militer bersama. Kedua pihak sepakat mempererat kemitraan bilateral di sektor pertahanan dan keamanan.

Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan sekaligus Deputi Perdana Menteri Qatar , H.E. Sheikh Saoud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, menjadi agenda penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan. Kedua menteri membahas berbagai isu strategis global, termasuk dinamika keamanan internasional dan tantangan yang dihadapi di berbagai kawasan dunia. Diskusi juga mencakup potensi kerja sama di bidang industri pertahanan, pertukaran intelijen, dan latihan militer bersama. Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie menekankan pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan Qatar, yang telah terjalin erat selama bertahun-tahun.

Ia menyatakan bahwa Indonesia siap untuk berbagi pengalaman dalam penanganan konflik regional serta pembangunan kapasitas pertahanan. Sementara itu, Menhan Qatar Sheikh Saoud menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang transfer teknologi pertahanan dan pelatihan personel. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk meratifikasi beberapa nota kesepahaman yang telah dirundingkan sebelumnya. Kedua pihak sepakat untuk membentuk tim teknis yang akan merumuskan langkah konkret implementasi kerja sama tersebut.

Selain itu, mereka juga membahas situasi di Timur Tengah dan kawasan Indo-Pasifik, serta peran kedua negara dalam menjaga stabilitas global. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan rombongan dari Qatar kemudian melakukan pemeriksaan barisan kehormatan di halaman Kementerian Pertahanan. Suasana penuh hormat dan keakraban mewarnai rangkaian acara tersebut. Kehadiran delegasi Qatar menandai era baru hubungan pertahanan bilateral yang lebih erat.

Dengan sumber daya alam dan posisi geostrategis yang dimiliki, Indonesia dan Qatar memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan keamanan abad ke-21. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pertahanan, tetapi juga pada bidang ekonomi, energi, dan diplomasi. Kedua menteri sepakat untuk melanjutkan dialog secara berkala guna memantau perkembangan kerja sama dan mengevaluasi capaian yang telah diperoleh. Pertemuan ini juga menghasilkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi dalam forum-forim multilateral seperti ASEAN, OKI, dan PBB.

Di akhir pertemuan, Menhan Sjafrie mengundang rekan sejawatnya dari Qatar untuk menghadiri pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia yang akan digelar tahun depan. Sementara itu, Sheikh Saoud mengundang Indonesia untuk bergabung dalam latihan militer gabungan di Qatar pada tahun mendatang. Pertemuan ini merupakan kunjungan resmi pertama Menteri Pertahanan Qatar ke Indonesia dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan semakin eratnya hubungan kedua negara di bawah kepemimpinan baru di masing-masing negara.

Pemerintah Indonesia menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan kemandirian pertahanan nasional melalui kerja sama internasional. Kedepannya, diharapkan akan lahir berbagai program konkret yang dapat memperkuat postur pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara





