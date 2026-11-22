Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2026), dan membahas rencana revisi UU Pertahanan Negara.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi kantor Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (19/10/2026). Kunjungan tersebut berlangsung di tengah persiapan pemilihan calon wakil presiden oleh MPR. Kedua tokoh yang sama-sama dekat dengan Prabowo itu bertemu selama sekitar satu jam.

Setelah pertemuan dengan Sufmi Dasco Ahmad selesai, Sjafrie Sjamsoeddin melanjutkan rangkaian pertemuannya dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Rangkaian pertemuan ini kemudian menjadi perhatian publik karena dilakukan menjelang proses pemilihan calon wakil presiden.

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Pertemuan Sjafrie dan Dasco di Gedung DPR

Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kedatangannya ke Gedung DPR hanya untuk menemui Sufmi Dasco Ahmad. Ia menemui Dasco dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR.

Dasco merupakan pimpinan DPR yang membawahkan urusan pertahanan di lingkungan parlemen. Karena itu, pertemuan keduanya berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah dan DPR pada bidang pertahanan.

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Sjafrie juga menyatakan bahwa dirinya hadir sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai pihak lain. Penegasan ini disampaikan Sjafrie seusai pertemuan berlangsung sekitar satu jam tersebut.

Alasan Kunjungan dan Topik Revisi UU Pertahanan

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang tersebut menjadi dasar pengaturan pertahanan negara di Indonesia.

Sumber berita ini mencatat bahwa pertanyaan publik muncul mengenai apakah pertemuan tersebut juga membahas calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dalam pemberitaan yang tersedia, kepastian mengenai topik tersebut belum dijelaskan secara rinci oleh pihak yang terlibat.

Pertemuan ini menunjukkan adanya komunikasi langsung antara unsur eksekutif dan legislatif terkait agenda pertahanan. Pembahasan revisi undang-undang biasanya menjadi bagian dari koordinasi lintas lembaga sebelum masuk ke tahap berikutnya.

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Pertemuan Lanjutan dengan Yusril dan Konteks Cawapres

Sjafrie Sjamsoeddin juga bertemu Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra setelah bertemu Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan dengan Yusril menjadi bagian dari rangkaian kunjungan yang disorot publik pada hari yang sama.

Di sisi lain, sumber berita juga menyinggung kritik dari Mahfud MD terkait proses persiapan pemilihan calon wakil presiden oleh MPR. Namun, uraian lengkap mengenai isi kritik tersebut tidak tercantum dalam naskah yang tersedia.

Pemilihan calon wakil presiden oleh MPR masih dalam tahap persiapan pada saat pertemuan ini berlangsung. Publik perlu mengikuti keterangan resmi dari MPR, DPR, dan Partai Gerindra untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai agenda tersebut.