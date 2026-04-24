Menhan Bertemu Purnawirawan TNI, Bahas Isu Global dan Kekuatan Pertahanan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan pertemuan dengan sejumlah purnawirawan TNI untuk membahas isu-isu global seperti konflik di Timur Tengah, kinerja Kemhan-TNI, dan strategi pengembangan kekuatan pertahanan nasional. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan konstruktif dari para purnawirawan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan pertahanan negara.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengadakan pertemuan penting dengan sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) di Kantor Kementerian Pertahanan pada hari Jumat, 24 April.

Pertemuan ini merupakan sebuah silaturahmi sekaligus forum diskusi strategis yang melibatkan para mantan pemimpin dan tokoh kunci dalam dunia pertahanan dan keamanan nasional. Berbagai isu krusial menjadi fokus pembahasan, mencakup dinamika konflik global, khususnya situasi di Timur Tengah yang terus berkembang, serta evaluasi terhadap kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar acara formal, melainkan sebuah wadah bagi para purnawirawan untuk memberikan masukan berharga kepada Kemhan dan TNI. Forum ini dipandang sebagai ruang yang ideal untuk membahas arah kebijakan pertahanan nasional secara terkini, termasuk strategi pengembangan kekuatan TNI di masa depan.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mendengarkan pandangan konstruktif dari para purnawirawan mengenai dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kepada para purnawirawan bahwa pelaksanaan tugas oleh Kemhan dan TNI selalu didasarkan pada landasan konstitusi dan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kemhan dan TNI, mengedepankan strategi defensif aktif yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara tanpa menimbulkan ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan.

Strategi ini menekankan pentingnya kemampuan pertahanan yang kuat dan modern, namun tetap mengutamakan diplomasi dan kerjasama regional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Selain itu, berbagai program penguatan postur TNI juga menjadi topik pembahasan, meliputi peningkatan organisasi, modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan), dan pengembangan sumber daya manusia. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan, mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di masa depan.

Menhan juga memaparkan hasil pertemuannya dengan Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, termasuk pembahasan mengenai Letter of Intent (LoI) yang diusulkan oleh AS kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, dibahas pula mengenai nasib pasukan penjaga perdamaian dari TNI yang bertugas di Lebanon, serta kondisi keamanan di Selat Hormuz yang strategis. Masukan dan pandangan dari para purnawirawan TNI sangat dihargai dan menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemhan dan TNI.

Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dipertimbangkan secara serius dan dijadikan sebagai input dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara. Hal ini menunjukkan komitmen Kemhan dan TNI untuk terus meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kemhan, TNI, dan para purnawirawan, sehingga tercipta sebuah ekosistem pertahanan yang solid dan adaptif.

Daftar purnawirawan yang hadir dalam pertemuan tersebut sangatlah lengkap dan mencakup berbagai angkatan dan jabatan strategis, termasuk Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, Letjen TNI (Purn) Fadillah, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, Letjen TNI (Purn) Mar.

Muhammad Alfan Baharudin, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus, dan Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja. Kehadiran para tokoh senior ini semakin memperkaya diskusi dan memberikan perspektif yang berharga bagi perumusan kebijakan pertahanan nasional





