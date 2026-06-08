Menhaj Moch. Irfan Yusuf Akan Evaluasi Pelayanan Penyelenggaraan Haji 2026

Menhaj Moch. Irfan Yusuf menegaskan akan melakukan evaluasi atas pelayanan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Selain evaluasi internal, pihaknya juga akan menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari Tim Amirul Hajj. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan di Mina, karena jutaan orang berkumpul dalam area yang relatif terbatas. Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pada fase pra dan pasca-Armuzna, penguatan layanan akomodasi, serta penyempurnaan layanan konsumsi yang tetap harus adaptif terhadap dinamika dan situasi kawasan Timur Tengah. Tim Amirul Hajj juga menyoroti pentingnya penyelarasan kualitas antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter maupun non-kloter. Menhaj menilai, berdasarkan hasil evaluasi, petugas haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif memiliki performa layanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, menurutnya, standardisasi pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depan.

Menhaj Moch. Irfan Yusuf menegaskan akan melakukan evaluasi atas pelayanan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Selain evaluasi internal, pihaknya juga akan menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari Tim Amirul Hajj .

Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan di Mina, karena jutaan orang berkumpul dalam area yang relatif terbatas. Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pada fase pra dan pasca-Armuzna, penguatan layanan akomodasi, serta penyempurnaan layanan konsumsi yang tetap harus adaptif terhadap dinamika dan situasi kawasan Timur Tengah. Tim Amirul Hajj juga menyoroti pentingnya penyelarasan kualitas antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter maupun non-kloter.

Menhaj menilai, berdasarkan hasil evaluasi, petugas haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif memiliki performa layanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, menurutnya, standardisasi pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depan





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Menhaj Moch. Irfan Yusuf Pelayanan Penyelenggaraan Haji Evaluasi Masukan Dan Rekomendasi Tim Amirul Hajj Pembatasan Layanan Pembuatan Hotel Pembuatan Konsumsi Pembentukan Tim Pembentukan Standar Pelatihan

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